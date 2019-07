Madagascar: Conférence-débat à l'IKM - « L'art est un complément de la société »

La conférence-débat qui s'est tenue à l'IKM (Ivon-toeran'ny Kolotsaina malagasy) samedi dernier à 14 heures était très enrichissante.

Organisée par l'étudiante de l'Institut supérieur de Travail Social Ando Henitsoa Rakotoarivony et animée par l'étudiant en philosophie de l'art de l'Université d'Antananarivo, Mamitiana Raholimanantsoa et le général Désiré Ramakavelo, la conférence avait pour sujet: « La place de l'art dans la société». « Promouvoir la culture, promouvoir le développement par la culture, favoriser l'éducation par la culture » ; ce sont les thèmes développés par les intervenants. Lors de son allocution, l'organisatrice a souligné que « la culture est un héritage. Elle se transmet de génération en génération. Elle définit notre identité... »

Culture et développement. Une nation sans culture est une nation sans racine, voire sans âme. La culture n'est pas que la danse, les chansons, la littérature, la peinture, mais elle est également le mode de vie. Lors de son intervention Mamitiana Raholimanantsoa a défini ce qu'on appelle art. Pour cet étudiant en philosophie, « l'art est une pratique à double entrée, celle du créateur et celle du public. Ce dernier est indispensable du milieu de l'art, car il est reconnu depuis longtemps que la valeur de l'art est inscrite dans le regard que l'on pose sur lui ». De son côté , : « La culture est un des facteurs les plus importants du développement » a affirmé le général Désiré Ramakavelo. le rôle de la culture dans le développement est d'une part comme une valeur intrinsèque et d'autre part comme le véritable facteur de développement régional entraînant une augmentation de l'attractivité des régions pour les touristes et les investisseurs, et enfin, comme un facteur actif de développement social basé sur la connaissance, la tolérance et la créativité. La culture fait partie de l'identité nationale. C'est une base pour initier la coopération et les relations humaines.

Bon nombre de personnes soutiennent que la tradition est un obstacle pour le développement. Les intervenants ne sont pas tout à fait de cet avis. Pour eux, la culture et le développement font bon ménage.