Maroc: Laâyoune se met à l'heure du théâtre hassani

Le coup d'envoi a été donné, vendredi soir, à la première édition du Festival Laâyoune de théâtre hassani, initiée par l'Association Madiss pour la culture et les arts dramatiques, en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication et la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Organisée dans le sillage des évènements marquant la célébration par le peuple marocain du 20ème anniversaire de la Fête de Trône, cette manifestation culturelle de quatre jours a pour objectifs d'impulser une nouvelle dynamique d'animation culturelle et artistique dans la région et de mettre en valeur la culture et le patrimoine locaux, a déclaré à la presse le directeur régional de la culture, Lahcen Chorfi.