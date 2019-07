Afrique: Commerce - Abidjan va abriter la dix-huitième édition de l'Agoa

Le Forum de l'African growth and opportunity act / Loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique (Agoa) se tiendra, du au 24 août, dans la capitale ivoirienne.

La rencontre aura pour thème: " L'Agoa et l'avenir : développement d'un nouveau paradigme pour orienter les relations commerciales et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique ".

Dans le cadre de la préparation du forum, une mission du gouvernement américain (Joint inter agency committee) a séjourné à Abidjan. Elle était conduite par Bennett Harman, représentant adjoint au commerce pour l'Afrique et Katherine Brucker, chargée d'Affaires à l'ambassade des Etats-Unis.

Des séances d'échanges se sont tenues avec la partie ivoirienne, dirigée par Guy M'Bengue, le président du comité technique d'organisation du Forum de l'Agoa 2019 et Kaladji Fadiga, vice-président du comité technique d'organisation, des représentants du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, président du Comité de pilotage du Comité national du Forum Agoa Côte d'Ivoire (CNF-Agoa-CI 2019) et du ministre du Commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, ainsi que du secteur privé et de la société civile.