Sénégal: Gestion station service - Vivo Energy et Jumia se donnent la main

Vivo Energy, détaillant et distributeur panafricain des carburants et lubrifiants Shell et Engen, et Jumia, la première plateforme panafricaine de commerce électronique, ont convenu de former un partenariat pour développer et piloter une série d'initiatives, visant à offrir des services supplémentaires aux clients dans certains pays où les sociétés exercent toutes les deux leurs activités : Kenya, Senegal, Côte d'ivoire, Maroc.

Selon un communiqué, la mise en œuvre de ces initiatives est une nouvelle démonstration des efforts concertés de Vivo Energy pour proposer des solutions innovantes et pratiques à ses clients, en élargissant sa gamme hors carburant dans son réseau de stations-service et en optimisant la valeur de ce réseau de haute qualité, dont les stations sont tactiquement bien situées.

Le partenariat permettra aux clients d'utiliser les stations-service de Vivo Energy comme points de collecte de leurs commandes faites en ligne sur la plateforme numérique du Jumia, ou de dépôt pour leurs retours. En outre, les clients de Jumia pourront passer et payer leurs commandes dans certaines stations-service.

D'autres initiatives sont à l'étude, associant le réseau de stations-service de Vivo Energy et la plateforme numérique de Jumia.

S'exprimant au sujet du partenariat, Boris Gbahoue, Vice-Président Exécutif Marketing de Jumia, a déclaré : « Nous cherchons constamment des moyens pour adapter notre technologie et l'intégrer à une infrastructure locale, afin qu'elle devienne plus accessible à plus de clients.

Nous sommes très heureux d'annoncer ce partenariat avec Vivo Energy, car nous avons la certitude que son réseau de stations-service permettra à Jumia de livrer ses produits plus facilement à ses clients actuels et futurs, y compris dans des zones reculées. Nous continuerons à élargir nos partenariats dans le but de diversifier notre offre de produits. »

Omar Benson, Vice-Président, Réseau de Stations-Service, Établissements de restauration rapide, Boutiques et Non-Carburant en Stations, de Vivo Energy, a ajouté : « Nous sommes enchantés de travailler en partenariat avec Jumia pour développer et mettre en œuvre ces initiatives.

À juste titre, nos clients exigent des moyens nouveaux et plus rapides d'accéder aux produits et aux services.

Vivo Energy et Jumia sont deux sociétés qui ont pour objectif de développer des moyens innovants pour rendre l'expérience de leurs clients plus pratique et plus avantageuse. Nous sommes enthousiastes d'avoir formé ce partenariat et du potentiel qu'il présente. »

Au Sénégal, sept points Jumia sont déjà ouverts dans 7 stations-service Shell (5 à Dakar et 2 dans les régions).