Afrique: Basketball without borders - Trois jeunes congolais participent à la compétition

Soixante filles et garçons âgés de 17 ans et moins, issus de vingt-neuf pays africains, participent, du 28 au 31 juillet, au 17e camp « Basketball Without Borders (BWB) Africa » qui se tient à la NBA Academy Africa de Saly et de Dakar au Sénégal.

Lukusa Enkawa Mabelle, Numbi Mike Matunga et Ngalamulume Jonathan Kalonji représentent la RDC à ce programme de rayonnement et de développement du basket-ball, mené conjointement par la NBA et la Fédération internationale de basket-ball (Fiba).

En outre, parmi les encadreurs figurent les Congolais Mutombo Dikembe, ambassadeur mondial de la NBA et aussi membre du Hall of fame de la NBA, Patrick Mutombo, assistant coach des Raptors de Toronto, champion NBA 2019 et Thierry Kita Matungulu, directeur des opérations de la NBA Africa.

Les autres encadreurs sont notamment le double All-Star NBA, Joel Embiid (Philadelphie 76ers ; Cameroun), le double champion NBA, Chris Bosh (Etats-Unis), le Rookie de l'année 2017, Malcom Brogdon (Indiana Pacers ; Etats-Unis), le double All-Star NBA, Luol Deng (Soudan du Sud), Ed Davis (Etats-Unis), Gorgui Dieng (Timberwolves ; Sénégal), Luc Mbah a Moute (Cameroun), Tacko Fall (Boston Celtics ; Sénégal), Makhtar Ndiaye (ancien joueur NBA ; Sénégal), Boniface Ndong (ancien joueur NBA, Sénégal). Les entraineurs principaux NBA, Kenny Atkinson (Nets), Doc Rivers (Clippers) et David Fizdale (New York Knicks), et les entraîneurs adjoints DeSagana Diop (Utah Jazz ; Sénégal), B.J. Johnson (Houston Rockets), Vince Legarza (Jazz) et Miles Simon (LA Lakers), sont également entraineurs pendant le camp d'entraînement. « Il y a des trésors cachés sur le continent africain, il faut les chercher et les trouver », a déclaré Dikembe Mutombo.

Les joueurs et les entraîneurs dirigent les campeurs à travers une variété d'activités, mettant l'accent sur l'efficacité du mouvement, les capacités de positionnement, ainsi que des concours de tirs et d'habiletés, des matchs cinq contre cinq, et des séminaires en lien avec le quotidien et se concentrant sur la santé, le leadership et la communication. Un garçon et une fille seront nommés MVP BWB Afrique à la fin du camp.

Au travers du NBA Cares et du Jr. NBA, les efforts de sensibilisations effectués par le BWB Afrique au Sénégal utiliseront le sport pour promouvoir la compréhension culturelle tout en enseignant l'importance d'une vie saine, d'un mode de vie actif, ainsi que les valeurs du jeu, telles que l'esprit d'équipe, l'intégrité et le respect. En partenariat avec Hoops 4 Hope, le partenaire de longue date du BWB Afrique, les campeurs, les joueurs et les entraîneurs prendront part à deux séminaires interactifs autour des compétences personnelles essentielles, conçus pour enseigner les techniques de leadership et de communication, ainsi que pour partager des informations autour de la prévention du VIH-sida.

Le BWB Afrique a déjà été organisé en Afrique du Sud (2003-2009 ; 2011-2015 ; 2017-2018), au Sénégal (2010) et en Angola (2016). Plus de 1100 joueurs de plus de trente pays africains ont participé aux programmes mondiaux de développement du basket-ball menés par la NBA et la Fiba, avec dix anciens participants au BWB Afrique ayant été draftés en NBA, dont le champion NBA 2019 Pascal Siakam (Toronto Raptors ; Cameroun), Joel Embiid, Luc Mbah a Moute et Gorgui Dieng.