Afrique: Forum sur l'entrepreneuriat en Afrique - Félix Tshisekedi annonce la création d'un fonds pour l'octroi des crédits aux jeunes

Le fonds, à en croire le chef de l'Etat, permettra de booster le génie créateur des jeunes et la croissance que le pays attend de cette catégorie de la population.

Intervenant le 27 juillet à la 5e édition du forum entrepreneurial organisé à Abuja (Nigéria) à l'initiative de la Fondation de l'homme d'affaires nigérian Tony Elumelu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, devant ses homologues rwandais Paul Kagame et le Sénégalais Macky Sall, sans oublier le président du groupe de la BAD, le Dr Akinwimi Adesina, mis un accent particulier sur la valorisation du capital humain par la promotion des jeunes.

Le chef de l'État s'est fait le défenseur de la cause des jeunes dont l'avenir n'incite pas à l'optimisme au regard de l'environnement peu propice que leur offrent les sociétés africaines, sans des politiques incitatives pouvant booster leur génie créateur. En réaction à une préoccupation de l'assistance sur l'accès des jeunes congolais aux crédits et les efforts du gouvernement pour baisser les taux d'intérêts jugés exorbitants, l'orateur a annoncé, séance tenante, la création d'ici fin juillet d'un fonds de garantie. Ce fonds, a-t-il précisé, permettra aux banques de faciliter l'octroi des crédits aux jeunes. Félix Tshisekedi pense, par ce fonds, couvrir les risques que les banques hésitent à prendre pour financer des projets des jeunes en matière d'entrepreneuriat. En effet, rares sont les institutions financières qui prennent le risque de les financer. La plupart hésitent à octroyer des microcrédits aux jeunes, parce qu'ils n'offrent pas, d'après elles, une garantie de succès. Ce fonds, a ajouté le chef de l'État, permettra « de booster le génie créateur des jeunes et permettre la croissance que nous attendons de cette catégorie de la population. Cela mettra aussi fin à la fuite de nos cerveaux ». Toutefois, il a rassuré sur le fait que le gouvernement veillera à ce que les banques ne dépassent pas les 5% de taux d'intérêt.

Et de poursuivre : « Pour développer nos pays, nous avons un atout majeur, au-delà de nos richesses et potentialités, c'est la population, surtout sa jeunesse. Nous devons tout mettre en œuvre pour garder ces enfants du pays chez eux, en leur permettant, par un encadrement responsable, de pouvoir investir là où ils sont. De la sorte, nous allons accélérer le développement ». Faisant un clin d'œil aux investisseurs nigérians et autres, il les a invités à ne pas hésiter à scruter des possibilités d'aller faire des affaires en RDC. « J'ai vu ici qu'il y a des banquiers, des femmes et hommes d'affaires intéressés par le secteur énergétique par l'agriculture, par les mines, j'aimerais dire qu'il y a de la place pour tous ceux-là en RDC », leur a-t-il dit. Un appel de pied qui n'est pas tombé dans les oreilles des sourds.

Notons que les propos tenus par le chef de l'Etat au cours de ce forum s'inscrivent en droite ligne de son programme quinquennal qui accorde une place de choix à l'entrepreneuriat des jeunes. Soucieux du sort des jeunes diplômés qui généralement tournent les pouces après la fin de leurs études secondaires et universitaires, faute des débouchées, Félix Tshisekedi entend œuvrer pour capitaliser leurs atouts afin de les rendre éligibles au marché du travail ou celui de l'entrepreneuriat. Il est pour l'innovation dans l'accès aux marchés publics pour les jeunes diplômés soutenue par un vaste programme national de promotion de l'entrepreneuriat pour les jeunes. Un financement ambitieux et maîtrisé pourra alors soutenir ces engagements que le chef de l'Etat est déterminé à tenir pour le bien de la jeunesse congolaise. Notons que près de cinq mille entrepreneurs africains ont aussi participé à ce forum dont une cinquantaine des Congolais qui ont accompagné le chef de l'État.