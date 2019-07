Congo-Kinshasa: Lutte contre Ébola - Mise en place de nouvelles stratégies

Depuis la prise de décision par l'OMS de considérer l'épidémie d'Ébola en RDC comme une urgence de portée internationale, toute la communauté internationale se mobilise. Pour renforcer le leadership dans la lutte contre cette dixième épidémie, le président de la République a mis en place un secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre cette maladie.

Le secrétariat devra coordonner la riposte sur le terrain dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. C'est dans ce cadre qu'une première délégation dudit secrétariat s'est rendue le samedi 27 juillet à Goma dans la province du Nord-Kivu. L'objectif de cette mission est de mettre en place de nouvelles stratégies de lutte contre la maladie à virus Ébola.

Aussitôt arrivée, cette équipe a successivement tenu trois réunions, dont la première avec les différentes parties prenantes de la riposte, notamment l'OMS, l'Unicef, la Banque mondiale, Gavi et la Monusco, ainsi que toute la coordination générale de Goma. La deuxième a été une réunion bilatérale avec l'OMS et la troisième a regroupé les membres des coordinations locale et nationale. Leur déplacement vers Goma est intervenu après la remise et reprise, effectuée le vendredi 26 juillet, au cabinet du ministre de la Santé, entre l'ancienne coordination de la riposte et le secrétariat technique en présence du conseiller spécial du chef de l'État chargé de la Couverture maladie universelle (CMU), le Dr Roger Kamba, et du secrétaire général à la Santé, le Dr Yuma Ramazani. Ce même vendredi, les membres du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte ont été reçus en séance de travail par le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, M. Basile Olongo, avec le commissaire général de la police et le responsable de l'ANR en présence du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État et du conseiller spécial chargé de la CMU.

Au centre de leur entretien ont été repris les aspects sécuritaires dans les zones touchées par Ébola. Au cours de cette réunion, le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, a instruit ses services à accompagner la riposte. Les membres du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la maladie à virus Ébola ont été nommés par décret du 1er ministre n°19/12 du 18 mai 2019