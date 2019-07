Angola: La biennale contribue à l'intégration des jeunes de la CPLP

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula do Sacramento Neto, a déclaré dimanche à Luanda que la 9ème édition de la biennale des jeunes créateurs avait contribué à renforcer le processus d'intégration, de rapprochement, d'échange et de débat entre les différentes identités culturelles et artistiques des jeunes de la CPLP.

Intervenant à la clôture de la Biennale, la gouvernante a souligné que l'événement était un espace de débat et de réflexion sur les créations artistiques et culturelles des jeunes de la communauté, partageant des expériences dans les différents domaines de la vie politique, économique et sociale.

Elle a souligné que cet événement était l'occasion de diffuser la culture nationale auprès des jeunes de la communauté et de démontrer le génie créatif des jeunes Angolais grâce au soutien inconditionnel du Gouvernement angolais et des autres pays membres.

La ministre a encore précisé qu'il y avait eu cinq journées très intenses, durant lesquelles le génie créatif et artistique des jeunes de la CPLP était évident, un facteur qui a rendu tout le monde fier, grâce au dévouement conjoint des participants à l'événement.

Outre les expositions artistiques et culturelles dans les différentes modalités, des conférences, des visites de sites historiques et culturels, ainsi que des interventions urbaines avec des graffitis et des danses de rue ont été organisés pendant cinq jours.