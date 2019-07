Congo-Kinshasa: École nationale d'administration - Des diplômes remis aux élèves de la promotion Denis Mukwege

Dans un message vidéo, le parrain de cette promotion, le médecin congolais, a appelé ces lauréats à plus de déterminations et d'actions, saluant leur engagement derrière la cause des droits de l'homme.

Soixante-quinze élèves de vingt-trois différentes nationalités de la promotion Denis Mukwege ont reçu, le 25 juin 2019, leurs diplômes de fin de scolarité à l'École nationale d'administration (ENA) à Strasbourg, en France. C'était lors d'une cérémonie organisée en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles la vice-présidente de la région Grand Est, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, la représentante de l'Eurométropole de Strasbourg, le président de l'université de Strasbourg et les représentants du corps diplomatique à Strasbourg.

Le parrain de cette promotion, le Dr Denis Mukwege, bien qu'absent à cette cérémonie car pris dans le programme de l'Université où il enseigne, en RDC, avait quand même envoyé un message vidéo dans lequel il avait félicité les lauréats et les appeler à plus d'action. « Vous avez fait un choix de vous aligner derrière une cause, de mener un combat contre les viols et violences sexuelles utilisés comme armes de guerre, un combat pour le respect des droits humains, les droits des femmes, pour la justice et pour la paix. Par cet acte, vous témoignez du rapprochement envers ceux qui souffrent, envers celles qui, face au mal, n'ont eu personne à leur chevet.

Vous refusez de rester indifférents face à cette barbarie dont sont victimes les femmes et les enfants, pas seulement en RDC mais bien aux quatre coins de notre planète. Au nom de toutes ces victimes, je vous exprime toute ma reconnaissance. Je compte beaucoup sur vous. Votre engagement pris dans une école qui, depuis des décennies, forme des décideurs de demain est très symbolique. Ces femmes qui souffrent des violences humaines continueront à compter sur vous, sur votre soutien et votre décision et toutes les décisions qui influenceront probablement notre futur à tous. Bon courage dans votre travail de maintenant et des années à venir car l'avenir de notre futur dépend du courage de chacun de nous », a dit le médecin directeur de l'hôpital de Panzi, dans l'est de la RDC, qui s'est dit très touché d'apprendre que ces élèves avaient décidé de nommer cette promotion de 2019 par son nom.

Un choix pour faire honneur à Mukwege et à sa lutte

Il est rappelé que le choix du nom de la promotion a été fait par les élèves eux-mêmes. Pour eux, c'était une façon de faire honneur à « celui qui répare les femmes en RDC » ainsi qu'à son combat pour les droits de l'homme. D'une manière claire, les soixante-quinze lauréats de l'année 2019 à l'ENA se sont rangés derrière le Dr Denis Mukwege, dans ce qu'il entreprend dans son hôpital installé à Panzi ainsi que dans son plaidoyer mené à travers le monde pour les causes de la femme et pour les droits humains en général.

La formation continue reçue par ces élèves s'est déroulée autour de plusieurs modules dont le management, l'économie et les finances publiques, les questions européennes et internationales, la politique publique et la gouvernance, ainsi que les questions sociales. Un stage social d'une à deux semaines a clôturé cette formation. Les lauréats ont également suivi un stage de 6 à 9 semaines, selon le parcours, dans une administration publique française en dehors de leur ministère d'origine.

Pour les trente élèves du Cycle international de perfectionnement, cette formation a été également l'occasion de pouvoir valider un diplôme de master s'effectuant en partenariat avec l'Université Paris 1 et l'Université de Strasbourg. Leur scolarité a été également, pour ces lauréats, l'occasion d'activités sportives et ils ont pu assister à des conférences partagées avec les élèves issus des concours d'entrée à l'ENA. L'ÉNA, note-t-on, est une grande école d'application française située à Strasbourg et créée en 1945 pour démocratiser l'accès à la haute fonction publique de l'État grâce à des concours. Créée par le général de Gaulle en octobre 1945, elle a pour principes fondateurs de démocratiser l'accès à la haute fonction publique et de professionnaliser la formation des hauts fonctionnaires.

L'ENA a pour missions, notamment le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires français et étrangers ; la formation continue et le perfectionnement de fonctionnaires français et étrangers, dans le cadre de sessions de courte ou de longue durée ; les relations européennes et internationales bilatérales et multilatérales en matière de gouvernance publique et d'administration ainsi que la formation aux questions européennes et la préparation aux concours d'entrée dans les institutions européennes.