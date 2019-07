Congo-Brazzaville: Mise en œuvre de l'accord Congo-FMI - Le PCT exhorte le gouvernement à ne pas décevoir les espoirs suscités

Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail (PCT) a, dans une déclaration rendue publique le 29 juillet, estimé que l'exécution de cet accord permettra au gouvernement de rétablir les équilibres macroéconomiques et budgétaires rompus.

Le PCT a, en effet, salué l'issue heureuse des pourparlers réputés difficiles entre le gouvernement congolais et le Fonds monétaire international (FMI). Ainsi, le parti majoritaire espère que cet accord sera une occasion pour relancer l'économie congolaise. « Il ne fait aucun doute que l'exécution de cet accord permettra au gouvernement de rétablir les équilibres macroéconomiques et budgétaires rompus et d'assurer une remontée en puissance de l'économie congolaise. Le secrétariat permanent exhorte donc le gouvernement à tout entreprendre pour ne pas décevoir les espoirs suscités par l'issue heureuse des négociations assidûment menées avec le FMI », a invité le porte-parole du PCT, Serge Michel Odzocki.

Selon le PCT, la signature du programme de Facilité élargie de crédit (FEC) constitue une étape importante sur le chemin de la relance de l'économie et de l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. « Le secrétariat permanent met en garde tous ceux qui, à travers des déclarations et manœuvres dilatoires, s'activent, comme ils l'ont fait tout au long des négociations, à saper l'exécution de l'accord », a-t-il tiré l'attention.

Il a, par ailleurs, appelé les patriotes à renforcer la cohésion, l'unité nationale en privilégiant l'intérêt général face à ce qu'il qualifie de tentatives récurrentes de manipulation, de désinformation et de déstabilisation organisées par les ennemis du peuple. Le secrétariat permanent a également réaffirmé sa détermination à accompagner le président de la République et le gouvernement dans la mise en œuvre des mesures et des actions programmées dans le cadre de cet accord. « Il réitère son engagement dans la lutte contre les antivaleurs et tout autre comportement déviant susceptible de compromettre les résultats attendus. Le secrétariat permanent invite les forces vives de la nation à se ranger derrière le président de la République et le gouvernement en vue de conjurer définitivement la crise économique et financière actuelle », a exhorté Serge Michel Odzocki.