Togo: Edoh en rajoute une couche

La scène qui s'est produite Samedi dernier au stade de Kégué où les supporters ou spectateurs du match de gala entre les légendes togolaises de 2006 et les légendes africaines ont réclamé, en présence de Faure Gnassingbé, avec insistance la démission du sélectionneur des Eperviers du Togo, Claude Le Roy, est loin d'être oubliée. Toutefois, le MMLK du pasteur Edoh Komi en rajoute sa couche.

Par un communiqué, ce mouvement qui quelques mois plus tôt n'a pas hésiter à appeler les Togolais à une manifestation pour la même réclamation, dit saluer " la convergence de l'action du public sportif Togolais ce 27 juillet 2019 sur le stade de Kégué dont l'unique objectif était d'exiger le départ non négociable de Claude le Roy du nid des Éperviers du Togo et par conséquent demande au Chef de l'État d'en tirer les conséquences".

Il se réjouit de ce que "les amoureux du ballon rond au Togo ont pris désormais le flambeau de contestation et de lutte, pour faire le vieux sélectionneur français de la tête des Éperviers, restée longtemps une préoccupation du MMLK" et ceci " en présence du Chef de l'État Togolais, souvent considéré comme l'employeur, le bienfaiteur et le protecteur de Claude le Roy.

Au Stade de Kégué lors du match entre les anciens joueurs africains, des milliers des supporters des Éperviers ont vibré à l'unisson pour exprimer leur ras le bol contre le maintien de cet entraîneur controversé qui souffle du chaud et du froid".

Même si tu fais du silence assourdissant du premier citoyen face aux multiples appels antérieurs à démettre Claude Le Roy, ce mouvement ose espérer savoir que "face à cette mobilisation populaire inédite scandant leur hostilité et désapprobation au sélectionneur, les autorités sont condamnés à ne pas faire le choix des Juifs (entre Barabbas et Jésus-Christ), entre Claude le Roy et le peuple Togolais".

Mieux encore, il "espère que son départ va être acté très prochainement surtout avant le début des éliminatoires pour la CAN 2021 ; mais si rien n'est fait, le peuple va récidiver jusqu'à son départ".

La Voix des sans voix (autre surnom du MMLK) en "appelle les Togolais à rester mobilisé pour ces fins. Vivement, que les jours de Claude le Roy soient comptés au Togo !".