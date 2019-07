Seychelles: Les athlètes seychellois accueillis avec beaucoup d'éloges après la clôture des Jeux des îles de l'océan Indien

Les athlètes de l'équipe des Seychelles aux Jeux des îles de l'océan Indien de Maurice ont été accueillis par le Président Faure à l'aéroport international de Pointe Larue.

Les athlètes de l'équipe des Seychelles aux Jeux des îles de l'océan Indien de Maurice ont été accueillis par le président des Seychelles lundi à l'aéroport international de Pointe Larue.

L'équipe des Seychelles a remporté un total de 110 médailles - 28 d'or, 32 d'argent et 50 de bronze - prenant la quatrième place du tableau des médailles.

M. Faure a félicité les athlètes de l'équipe Seychelles et a exprimé sa joie pour leurs succès, a déclaré un communiqué de presse de State House.

«Vous avez remporté des médailles grâce à une lutte acharnée et à un véritable esprit d'équipe, à d'excellentes habiletés sportives et à votre force de caractère alors que vous étiez en compétition loin de la maison. Nous sommes vraiment fiers de vos réalisations. Je vous souhaite de nouvelles réalisations et tout le meilleur possible », a déclaré M. Faure.

Le chef de l'Etat des Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, a ajouté qu'il fallait féliciter toute l'équipe des Seychelles pour ses efforts lors des jeux régionaux, qui se sont achevés dimanche.

«Nous applaudissons les athlètes qui ont travaillé sans relâche pour assurer leur sélection, se sont préparés avec diligence, puis ont tout mis en jeu contre les meilleurs athlètes de la région. Vos réalisations témoignent de l'excellence, du courage et de la détermination », a-t-il déclaré.

Un groupe important de supporters locaux était également présent pour accueillir le premier groupe d'athlètes seychellois.

La dernière médaille d'or de l'équipe des Seychelles a été remportée par l'équipe féminine de volley-ball, qui est revenue de 2 défaites à 0 et a gagné 3-2 contre Madagascar pour remporter la médaille d'or pour la troisième fois consécutive.

La nageuse Felicity Passon a été la grande gagnante de médailles d'or. Mlle. Passon a remporté sept médailles d'or, trois d'argent et une de bronze, devenant ainsi l'athlète le plus décoré des Seychelles au cours des 40 ans de l'histoire des Jeux. Mlle. Passon, qui participait au championnat du monde en Corée, arrivera aux Seychelles mardi.

Le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, Wavel Ramkalawan, a également envoyé ses messages de félicitations et un accueil chaleureux.

«Les jeux sont terminés, les médailles ont été partagées. Ce fut une expérience difficile pour nos athlètes, mais nous sommes fiers qu'ils aient eux aussi récolté une part équitable de ces médailles. Au nom de mes collègues et en mon nom personnel, je souhaite féliciter les détenteurs de médailles et tous ceux qui ont donné de leur mieux », a déclaré M. Ramkalawan.

Le chef de l'opposition a également félicité Mlle. Passon pour la plus grande récolte de médailles d'or.

"Vous avez démontré le véritable esprit seychellois de vouloir gagner. En manifestant une telle énergie et un tel désir, vous avez encouragé nos jeunes à suivre vos traces", a déclaré M. Ramkalawan.

Il a ajouté qu'en regardant de plus près les résultats, il était évident qu'avec plus de préparation et d'engagement, les Seychelles semblaient sur le point de réussir extrêmement bien aux prochains jeux, mais encore mieux d'être un géant de la région et du continent africain.

Le président Faure a exhorté tous les athlètes, entraîneurs et dirigeants sportifs à se préparer tôt et à s'entraîner sérieusement pour les onzième Jeux qui se dérouleront aux Maldives en 2023.