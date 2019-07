Cote d'Ivoire: Bédié chez Gbagbo - Ce qu'ils se sont dit

La nouvelle circule depuis le 29 juillet 2019 sur les réseaux sociaux sur la rencontre des deux anciens présidents ivoiriens, Henri Konan Bédié, patron du PDCI-RDA, et Laurent Gbagbo, leader du FPI. Ladite rencontre, qui a eu lieu à Bruxelles où réside ce dernier, a été sanctionnée par un communiqué final que nous vous proposons à titre documentaire.

1. Le lundi 29 juillet 2019, de 11 heures à 13 heures, conformément à la tradition africaine, Son Excellence Monsieur Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA accompagné de son épouse, a rendu visite, à Bruxelles, à son jeune frère, Son Excellence Monsieur Laurent GBAGBO, Président du FPI, son homologue ancien président de la République de Côte d'Ivoire.

2. Les présidents Henri Konan BEDIE et Laurent GBAGBO se sont, particulièrement, réjouis de cette première rencontre, depuis la fin de la crise postélectorale intervenue à la proclamation des résultats du second tour de l'élection présidentielle en novembre 2010.

3. Les deux personnalités ont tenu à exprimer leur compassion et leur solidarité au peuple de Côte d'Ivoire pour les traumatismes et les nombreux préjudices subis au cours de cette crise.

4. Les présidents Henri Konan BEDIE et Laurent GBAGBO ont salué la mémoire de toutes les victimes et des personnes malheureusement disparues pendant ces tristes et douloureux événements qui ont meurtri la Nation.

5. Ils ont à cette occasion :

- exprimé leurs condoléances les plus attristées aux familles endeuillées ;

- compati à la souffrance des nombreuses victimes, notamment à celles des handicapés à vie ;

- adressé leur solidarité à tous ceux et à toutes celles qui ont perdu des biens ou subi des préjudices de toute nature.

6. Le Président Henri Konan BEDIE a présenté, à nouveau et de vive voix, à son frère, le Président Laurent GBAGBO, ses condoléances pour les nombreux deuils qui ont frappé sa famille. Il a notamment salué la mémoire de la mère du Président Laurent GBAGBO, de son frère Abou Drahamane SANGARE et celle de tous les autres cadres et militants du FPI, disparus.

7. Son Excellence Monsieur Henri Konan BEDIE s'est particulièrement réjoui de l'acquittement du Président Laurent GBAGBO et lui a vivement souhaité un retour rapide en Côte d'Ivoire pour participer activement au processus de Réconciliation Nationale.

8. En retour, Son Excellence Monsieur Laurent GBAGBO, Président du FPI, a remercié le Président Henri Konan BEDIE pour l'expression renouvelée de ses condoléances. Ce faisant, il a présenté à son tour, au président Henri Konan BEDIE et à sa famille biologique, ses sincères condoléances pour le décès de sa sœur aînée, tout en saluant sa mémoire. Il lui a, également, exprimé toute sa compassion pour chacune des disparitions de ses proches parents, des militants et des personnalités du PDCI-RDA.

9. Après une analyse approfondie de la situation sociopolitique, son Excellence Monsieur Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA et Son Excellence Monsieur Laurent GBAGBO, Président du FPI, ont convenu de l'urgente nécessité d'œuvrer pour le retour d'une paix définitive et durable en Côte d'Ivoire.

10. Les deux anciens chefs d'État ont déploré les atteintes portées aux acquis démocratiques et à l'État de droit en Côte d'Ivoire.

11. En conséquence, les deux présidents ont souhaité vivement que l'autonomie de fonctionnement des partis politiques soit respectée et préservée de toute ingérence du Pouvoir Exécutif.

12. Les présidents Henri Konan BEDIE et Laurent GBAGBO se sont dits particulièrement attristés par le fait que bon nombre de leurs compatriotes demeurent contraints de vivre en exil, tandis que d'autres sont encore en prison pour des raisons politiques.

13. Les deux présidents ont rappelé que le combat pour la démocratie véritable ne peut tolérer l'exil et l'emprisonnement politique.

14. Les présidents Henri Konan BEDIE et Laurent GBAGBO souhaitent donc ardemment la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, et le retour en sécurité de tous les exilés

15. Les présidents Henri Konan BEDIE et Laurent GBAGBO ont lancé un vibrant appel à tous les partis politiques, aux associations, à toutes les organisations de la société civile et à toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire, à s'engager résolument dans la voie de la Réconciliation Nationale pour asseoir une paix sociale durable et définitive, facteur de développement, de prospérité et de vie harmonieuse entre toutes les composantes de la Nation ivoirienne.

16. Dans le cadre de l'organisation d'élections justes, transparentes et équitables en 2020, les deux personnalités ont appelé le Gouvernement à procéder à une réforme profonde de la Commission Électorale Indépendante (CEI) afin qu'elle puisse contribuer significativement à la consolidation de la paix sociale en Côte d'Ivoire.

17. Son Excellence Monsieur Laurent GBAGBO, très sensible à la visite et au réconfort de son frère, a chaleureusement remercié Son Excellence Monsieur Henri Konan BEDIE, président du PDCI-RDA et son épouse.

18. Enfin, en sa qualité d'hôte, le président Laurent GBAGBO, s'est dit heureux et fier de cette visite fraternelle et la considère comme un acte fort, à la fois républicain et fraternel qui doit être partagé et soutenu, dans l'amorce de la Réconciliation Nationale, par tous les ivoiriens, les ivoiriennes et par tous ceux qui vivent dans notre cher et beau pays, la Côte d'Ivoire.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019

Dr Assoa ADOU Secrétaire Général du FPI

Pr Maurice Kacou GUIKAHU Secrétaire Exécutif en Chef du PDCI-RDA

P/o N'DRI Kouadio Pierre Narcisse

Directeur De Cabinet Du Président Henri Konan Bedie