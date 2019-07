Maroc: Célébration du 20ème anniversaire de l'intronisation de S.M le Roi

Un moment de communion qui reflète la symbiose entre le Trône et le peuple

Le peuple marocain célèbre aujourd'hui le 20ème anniversaire de l'accession de S.M le Roi Mohammed VI au Trône de ses glorieux ancêtres, un moment de communion qui reflète la symbiose parfaite entre le Trône et le peuple dans leur marche vers le progrès et la prospérité.

Cet anniversaire cristallise l'attachement indéfectible de toutes les composantes de la nation au Trône alaouite. Il s'agit également de l'occasion de réitérer l'attachement et le dévouement permanents qu'éprouve le peuple marocain pour S.M le Roi Mohammed VI, d'exprimer clairement les valeurs d'authenticité, de liberté et de démocratie, de s'engager en faveur de la défense de la partie et de veiller au parachèvement de son intégrité territoriale.

Symbole emblématique de la cohésion entre le peuple et le Trône, l'idée de fêter l'anniversaire de l'intronisation du Roi a été concoctée par de jeunes nationalistes enthousiastes qui luttaient contre l'occupant français et défendaient l'intégrité territoriale et l'unité religieuse du Maroc. Lesquels ont célébré, de manière non officielle, l'anniversaire de l'intronisation du Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef, le 18 novembre 1933.

Mais, cette fête n'est devenue officielle qu'en 1934, en application d'une décision ministérielle, publiée par Mohamed Al Mokri, alors Premier ministre, et publiée au Bulletin officiel le 2 novembre 1934, sous l'appellation de Fête du souvenir.

Des décennies après, la Fête du Trône continue aujourd'hui d'inspirer la marche du Maroc vers le progrès et le développement, de révéler la profondeur des liens affectifs et de la relation de loyauté réciproque entre le Roi et son peuple.

C'est ainsi qu'à chaque anniversaire, ces valeurs sont mises en avant.

Les vocables ne manquent d'ailleurs pas pour souligner les nombreuses significations symboliques de ce moment fort de la vie de la nation, synonyme de renouvellement de l'acte d'allégeance entre le Trône et le peuple, de continuité historique de la Monarchie et d'interaction entre le sommet et la base.

L'intronisation de S.M le Roi Mohammed VI, le 30 juillet 1999, a fait date depuis, comme l'annonce une ère radieuse jalonnée d'avancées remarquables dans les différents domaines politique, économique et social.

A la faveur de la vision éclairée du Souverain, le Royaume s'est alors inscrit dans un projet sociétal moderniste, qui fait siennes les valeurs de démocratie, de pluralisme et de consécration des droits économiques et sociaux et autres droits humains. Un projet, qui tout en étant tourné vers l'avenir, est mené en parfaite harmonie avec les référents de l'identité marocaine et les valeurs qui la constituent.

"Tu célèbres cette fête avec un éclat particulier en raison de la signification profonde que tu as toujours donnée à cet événement qui incarne pour toi la symbiose entre les trois valeurs sacrées du Royaume: l'Islam, la monarchie et la patrie», avait affirmé SM le Roi Mohammed VI dans son discours adressé à la nation, à l'occasion du premier anniversaire de l'intronisation du Souverain.

Dans ce discours, S.M le Roi avait souligné que "le Trône a pu, en effet, grâce à l'Islam et la monarchie, faire converger vers le même creuset les diverses composantes civilisationnelles, culturelles, et géographiques de la nation pour en faire le socle de son unité. Cette symbiose entre toi et le Trône a fait du Maroc un bastion inexpugnable et lui a conféré la force et l'invulnérabilité qui lui ont permis de faire face à de grandes épreuves et aux crises les plus graves, de franchir les obstacles les plus difficiles, de négocier les virages les plus délicats de son histoire et de relever de grands défis".

C'est avec cette même ferveur patriotique, cultivée par des générations, que le peuple marocain célèbre donc le 20ème anniversaire de l'intronisation de S.M le Roi Mohammed VI.