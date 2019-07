Maroc: Sa Majesté Le Roi Mohamed 6 fête ses 20 ans de règne tourné vers l'émergence

L'année 2019, revêt une résonance particulière, car, c'est la ville de Rabat qui a été choisie comme ville hôte, puisque l'on ne peut s'empêcher d'établir un bilan.

La rédaction de Confidentiel Afrique a scruté sur l'écosystème des actifs du Roi Mohamed VI. On peut retenir une série de grands chantiers qui ont permis à la vie politique d'évoluer vers la modernité et la démocratie et à l'économie de connaître un essor fulgurant. Le Royaume Chérifien s'est métamorphosé.

Durant les vingt ans de son règne, le Roi a fait sauter plusieurs réserves émises à propos de conventions internationales que le Maroc avait déjà ratifiées, tout en créant des institutions œuvrant dans le domaine de la promotion et la protection des droits humains.

C'est surtout la promulgation d'une nouvelle Constitution qui est à souligner comme une décision courageuse et généreuse du Roi Mohamed VI.

Loi fondamentale qui a permis au pays de connaître des réformes très approfondies, telles l'élargissement du champ des droits des citoyens et leurs libertés, l'indépendance du pouvoir judiciaire des autres pouvoirs exécutif et législatif, le renforcement des attributions du gouvernement et du parlement. La promotion des questions du Genre pour moderniser le statut de la femme marocaine.

Qualifié '´Roi des pauvres'´ Mohammed VI a fait de la pauvreté, l'une des préoccupations majeures de son règne, en lançant l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en 2005 pour lutter contre les inégalités, la pauvreté et la précarité sociale.

Des travaux d'Hercule sont initiés.

Le Maroc dispose actuellement d'un réseau routier de plus de 5700 km, des voies ferrées de 2110 km, un TGV, deux satellites, des ports dont Tanger Med qui est la première plate-forme en Afrique, 27 aéroports, des barrages, un parc solaire gigantesque, une industrie automobile et autres.

Sur le plan international, grâce au souverain, le Maroc a réintégré en 2017 l'Union Africaine(UA), après avoir quitté l'organisation africaine (OA) en 1984. La diplomatie marocaine a été particulièrement active et présente dans les pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest.

Le Royaume s'est d'ailleurs hissé au rang de deuxième plus grand investisseur du continent après l'Afrique du Sud. Comme à l'accoutumée, le Roi Mohamed VI fêtera ses vingt ans de magistère dans la grandeur de son bilan.