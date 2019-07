Burkina Faso: 8e Conférence au sommet du TAC - Le Président Ouattara attendu à Ouagadougou, ce mardi

« Le président ivoirien, Alassane Ouattara est attendu, ce mardi 30 juillet 2019, dans la capitale burkinabè, pour la 8e Conférence au sommet du Traité d'Amitié et de Coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire », rapporte un communiqué de presse de la Présidence du Faso, en date du 29 juillet 2019.

Alassane Ouattara va co-présider, Le mercredi 31 juillet, avec son homologue burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, les travaux de la Conférence, qui permettra d'adopter les projets intégrateurs et de développement proposés par les experts, et examinés par le conseil des ministres conjoint des gouvernements burkinabè et ivoirien.

Signé en 2008 à Ouagadougou, le Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire est né de la volonté de deux peuples, unis par l'histoire, la géographie et la culture, de bâtir un espace de développement et d'intégration exemplaire.