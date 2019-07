Sénégal: Ferdinand Coly suggère à Aliou Cissé de quitter la Tanière

Dakar — Ferdinand Coly, l'ancien arrière droit des Lions conseille à Aliou Cissé de céder sa place de sélectionneur du Sénégal ce qui devrait lui permettre de partir par la grande porte.

"C'est un conseil personnel et je pense qu'il a réussi quelque chose de plutôt positif avec cette finale de la CAN 2019", a déclaré l'ancien arrière droit des Lions à l'APS, en marge de l'émission Sports 2S (privée) consacrée au bilan de la 32-ème édition de la Coupe d'Afrique des nations.

"Aliou Cissé a réussi une belle coupe du monde (2018) en dépit de l'élimination au premier tour et surtout une finale de CAN et je préfère le voir sortir par la grande porte", a indiqué l'ancien coéquipier d'Aliou Cissé, finaliste de la CAN 2002 et quart de finaliste de la coupe du monde de la même année.

"C'est tout juste mon avis mais à lui de voir ce qu'il a envie de faire, parce qu'une finale de CAN, ça n'arrive pas tous les jours en dépit de la frustration d'être passé à côté d'un titre continental", a-t-il par ailleurs ajouté.

Nommé en mars 2015 à la tête de l'équipe nationale, Aliou Cissé a conduit la sélection en quart de finale de la CAN en 2017 et en finale de la même compétition deux années plus tard.

Le sélectionneur national a permis au Sénégal de prendre part au Mondial 2018 en Russie. Il a prolongé en mars dernier son contrat à la tête de l'équipe nationale jusqu'en 2022 avec une substantielle revalorisation salariale.