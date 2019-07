Maroc: Le Cinq national au pied du podium de l'Afrocan

En l'absence de championnat et de joueurs cadres, l'EN s'en est tirée à bon compte

L'équipe nationale de basketball a clôturé sa participation au championnat d'Afrique de basketball (AfroCan) à la quatrième place, épreuve réservée aux joueurs locaux qui s'est déroulée récemment dans la capitale malienne, Bamako.

Lors du math de classement, la sélection marocaine s'est inclinée devant son homologue angolaise qui a scellé le sort de cette confrontation sur le score de 88 à 71.

Les hommes du sélectionneur Said Elbouzidi ont bien entamé la première mi-temps en dominant leurs vis-à-vis sur la marque de 33/44. Après la reprise de la seconde manche, les joueurs marocains ont montré des lacunes dans tous les compartiments de jeu, et ne sont pas parvenus à retrouver leur cohésion habituelle.

Selon Said Elbouzidi, le banc de touche a fait défaut à l'équipe nationale puisque certains éléments ont contracté des blessures, à l'instar du vétéran Mustapha Khalfi, Reda Ali Haras et Mohamed Chouâ qui fut remplacé après 12 secondes de jeu. Tandis que Abdellali Lahraichi, Najah Abderrahim et Adil Makssoud n'ont pas fait le déplacement avec l'EN pour diverses raisons.

Avant ce match de classement, le Cinq marocain a dominé la Guinée (86/52), et le Mali, pays hôte (69/61). Au stade des demi-finales et alors que l'équipe nationale bénéficiait des faveurs des pronostics, le scénario a été tout autre face à une formation kényane qui a renversé la donne. Le Cinq national a été méconnaissable et l'adversaire n'espérait pas mieux pour plier les débats de cette rencontre sur le score de 96 à 66, une issue qui en dit long sur la physionomie de la partie.

Selon plusieurs observateurs, la performance de l'EN est plus que satisfaisante compte tenu de l'absence du championnat national durant toute cette saison et de la préparation bâclée d'une équipe nationale démunie de certains éléments clés, ce qui a laissé des traces indélébiles et affecté son rendement.

A cet effet, le comité provisoire travaille d'arrache-pied pour mettre de l'ordre dans la maison dans le seul but de présenter une feuille de route au prochain comité directeur de la Fédération Royale marocaine de basketball.

Il convient de rappeler que cette AfroCAN a été remportée par la sélection de la République démocratique du Congo qui a battu l'équipe nationale du Kenya sur le score de 82 à 61.

Douze pays ont pris part à ce championnat d'Afrique dont c'était la première édition. Il s'agit du Mali, du Maroc, de l'Algérie, de l'Angola, de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la Guinée, du Kenya, du Nigeria, de la RD Congo, du Tchad et de la Tunisie.