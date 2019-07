Ethiopie: L'initiative « Greening Ethiopia » consiste à planter 200 millions de jeunes arbres en une seule journée

Addis-Abeba, 29 juillet 2019 (CEA) - Une initiative nationale de plantation d’arbres a été lancée dans la matinée du lundi 29 juillet, dans le but de battre le record du monde de plantation de 200 millions de jeunes arbres en une seule journée. L’Inde détient actuellement le record du monde.

Lancée officiellement par le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, en mai, le programme national de reboisement, également connu sous le nom de Green Legacy , vise à réhabiliter les arbres et les forêts perdus au fil des années.

Des membres du personnel et des représentants de la famille des Nations Unies, de l’Union africaine, du Corps diplomatique et des Éthiopiens de tous horizons se sont réunis dans les jardins botaniques de Gulele et dans un parc du centre d’Addis-Abeba pour cette occasion. Des arbres supplémentaires ont été plantés dans l’enceinte de la Commission économique pour l’Afrique, qui abrite également d’autres Institutions des Nations Unies.

La Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique, Vera Songwe, salue les efforts de ladite initiative et déclare : « En rendant le pays vert, l’Éthiopie mène l’Afrique dans la réalisation de l’ODD 15 dont l’objectif consiste à lutter contre le changement climatique, protéger la biodiversité et renforcer la gestion des ressources naturelles. Cette initiative consiste également à accroître la productivité des terres et des océans en général ». Elle exhorte ainsi davantage de pays à suivre l’exemple de l’Éthiopie.

La Ministre éthiopienne des affaires étrangères, Hirut Zemene, s’est jointe à M me Songwe pour ladite initiative qui s’est déroulée à l’intérieur et à l’extérieur de l’enceinte de la CEA avant de se rendre au jardin botanique de Gulele, où des milliers de personnes se sont rassemblées pour planter de jeunes plants en appui à l’initiative du Premier ministre.

Selon le Ministère de l’agriculture, un suivi continu et des efforts ciblés seront entrepris « pour identifier les jeunes plants qui ont poussé et qui ont été alimentés par ceux qui les ont plantés ; et où et quels jeunes sont morts ».

L’objectif global à long terme est de planter 4 milliards d’arbres dans l’ensemble du pays et, selon le Ministère, la plupart des jeunes plants plantés proviennent d’espèces d’arbres indigènes.

Publié par:

Section de la communication

Commission économique pour l’Afrique

B.P. 3001

Addis-Abeba

Éthiopie

Tél : +251 11 551 5826

Email : eca-info@un.org