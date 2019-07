Congo-Kinshasa: Produits miniers - Les prix internationaux toujours en hausse

La Commission nationale des mercuriales vient de confirmer une tendance haussière pour la période allant du 29 juillet au 3 août 2019.

Dans son communiqué traditionnel, cet important indicateur des valeurs de base des produits miniers dans le pays annonce des lendemains intéressants pour le secteur minier. En effet, le cuivre, le cobalt et le zinc qui forment ensemble l'essentiel ou plutôt la majorité des exportations du secteur minier vont enregistrer une hausse sur le marché international au cours des prochains jours, soit du 29 au 3 août 2019. Dans les détails, l'on apprend par exemple que le principal minerai RD-congolais à l'exportation, en l'occurrence le cuivre, passe de 5 938 à 5 981 dollars américains la tonne. Il s'agit, indique le document, d'une hausse d'un peu plus de 43 dollars, représentant à peine 0,73 %. Cependant, la tendance haussière est plus forte dans le prix du cobalt qui passe de 26 085 à 28 135 la tonne, représentant cette fois près de 8 % de hausse. Il s'agit tout de même d'une variation à la hausse de plus de 2 000 dollars américains.

Dans la même proportion, c'est-à-dire un peu plus de 7 % de hausse, il y a également la tonne de zinc qui passe de 2 050 à 2 426 dollars américains. La même envolée des prix est signalée pour d'autres produits importants comme l'or et l'argent qui connaîtront respectivement une hausse de 45 à 46 dollars le gramme pour le premier, et une hausse de 0,50 à 0,53 le gramme pour le second au cours de cette période. Par ailleurs, la seule fausse note vient du tantale qui observe paradoxalement une baisse au niveau des tendances pour la période du 29 juillet au 3 août. L'on indique notamment un passage de 244 à 241 dollars américains le kg, soit une baisse d'un peu plus de 2 %. Nous y reviendrons.