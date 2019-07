Congo-Brazzaville: Droits humains - Un plaidoyer en faveur des enfants a eu lieu dans la ville océane

La soirée organisée par l'Unicef sur le thème «Mobiliser le secteur privé pour les droits des enfants au Congo » s'est déroulée en présence d'Antoinette Dinga-Dzondo, Todd Haskell, Micaela Marques de Sousa et Yvonne Chaka Chaka respectivement ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, ambassadeur des États-Unis, représentante de l'Unicef au Congo et ambassadrice de bonne volonté de l'institution.

Au cours des retrouvailles, la ministre Antoinette Dinga-Dzondo a rappelé aux chefs d'entreprises que les entreprises sont la clé de voûte pour le développement d'un pays. Par voie de conséquence, a-t-elle poursuivi, celles-ci ont un rôle majeur à jouer dans le devenir des enfants dont les droits doivent être respectés et promus. Dans cette perspective et cela s'entend bien, au-delà de la question du travail des enfants dont chacun doit se préserver, les dimensions sociétales doivent être au cœur de leurs actions. « Je souhaiterais donc que de tout temps et, à chaque fois que cela est possible, qu'au sein des entreprises, le génie humain et technologique préside à la construction d'un monde meilleur pour nos enfants, en investissant dans ce précieux capital humain. Ceci passe, entre autres, par l'instauration des mesures de protection sociale au profit des travailleurs et leurs familles ; entendu que les enfants en seront toujours les bénéficiaires collatéraux », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Micaela Marques de Soussa a reconnu que le secteur privé au Congo joue un rôle majeur dans le développement de la nation en assumant sa responsabilité sociale envers les communautés. «Je saisis donc l'opportunité que m'offre cette tribune pour lancer un appel solennel à tous, en particulier au secteur privé, en vue de constituer autour du gouvernement un partenariat partagé, fort et soutenu pour bâtir réellement un environnement protecteur en faveur des enfants au Congo », a-t-elle indiqué. Notons que pendant son séjour dans la ville économique, Yvonne Chaka Chaka a échangé avec les autorités préfectorales et municipales avant de visiter le centre pour enfants Samu social et le Musée Cercle Africain situés dans le premier arrondissement, Emery Patrice Lumumba.