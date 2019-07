Congo-Brazzaville: FestiBrazza - La 4e édition tenue sous le signe de la diversité et de la créativité artistique

Festival de la mixité, FestiBrazza, s'est tenu du 26 au 29 juillet à Brazzaville sur le thème de la diversité musicale, théâtrale, et des performances. Mettant le talent juvénile en avant, les célébrations ont vibré au rythme des conférences débats, concerts, danses, théâtres, humour, slam, activités sportives et bien d'autres.

Organisée par la jeune association Kirikou événements (AKE) Congo, sous le patronage de AKE France, la première journée de FestiBrazza s'est ouverte par deux échanges autour de deux thèmes clés : « La dot est-elle un frein au mariage ? » et « L'occident est-il (toujours) un eldorado pour la jeunesse africaine ? L'Afrique, Eldorado du 21e siècle ? ».

Des sujets alléchants qui ont ambiancé des opinions croisées pendant environ 4h 00. La particularité de ces échanges était la libre expression car chaque participant a pu exposer tant ses aspirations que ses mécontentements et craintes. A en croire Anicet Kounougous, adjoint au maire à Saint-Orens (métropole de Toulouse) et Audrey Bapounga, directrice AKE Congo, le but de ces échanges était d'aller puiser les désirs de ces jeunes à travers leurs propres vécus et ressentis. « Nous sommes disposés à écouter la jeunesse et savoir comment nous pourrons les aider. Nous ne pouvons qu'être satisfaits de la fluidité de cette rencontre où la jeunesse brazzavilloise s'est entièrement dévoilée avec faste », a déclaré Magloire Sitou, promoteur et responsable AKE France ainsi que du festival.

Après le débat, de nombreux brazzavillois ont investi cette place, de 17h à tard dans la nuit, pour se divertir au rythme des musiques et danses modernes, du théâtre, de l'humour et du slam.

Dans une atmosphère festive et conviviale, plus de quarante-cinq artistes et groupes culturels ont défilé tour à tour sur la scène pour partager de leur savoir-faire. Au nombre de ceux-ci figuraient de jeunes artistes tels que Kenio, Gabriella, Zone Money, Mala Boy, Armée street (dance), etc. Talents en herbe, pour la plupart, ça été l'occasion de se faire connaître au grand public.

Par ailleurs, FestiBrazza était également un défilé de mode orchestré par la jeune styliste Fifi création et le styliste Judhel. Dans la même ambiance, FestiBrazza s'est clôturé le 29 juillet par un show sportif. A cette occasion, en dehors de la marche et des exercices collectifs, toutes les femmes présentes se sont exhibées en jouant au nzango.

Le festi'Brazza, en lien avec le Festi'couleurs de Toulouse, est une manifestation culturelle et sociale qui promeut depuis 2014 la diversité et les échanges entre les jeunes de Brazzaville et ceux de Toulouse par la parole et le talent. Engagée dans la lutte contre les discriminations, Association Kirikou événements (AKE), communauté organisatrice du festival, sensibilise aux cultures d'ailleurs, rassemble différentes origines dans une ambiance festive et valorise l'art et la culture de divers horizons. En outre, AKE collecte des dons, afin de faire vivre dans un avenir proche, une salle de spectacle dédiée à la mixité et à la richesse des peuples.

Satisfait de la 4e édition de FestiBrazza, les organisateurs ont souligné que pour la prochaine édition en 2020, le Festival Rio Loco s'invitera à Brazzaville pour apporter encore plus de chaleur à cette célébration autour du partage et de la bonne humeur. Rio Loco est un festival annuel de musique du monde placé sous le signe de la diversité culturelle, au cœur de Toulouse, en France.