Congo-Kinshasa: Office congolais de contrôle - Visite d'inspection du PCA Placide Tshisumpa au Kongo central

Le directeur général et président du conseil d'administration de cet office, Placide Tshisumpa Tshuakatumba, s'est rendu au Kongo central pour constater les difficultés et les progrès réalisés par la direction provinciale de l'entreprise publique dans cette partie du pays.

Placide Tshisumpa Tshuakatumba a effectué du 20 au 30 juillet une visite d'inspection de travail à la direction provinciale de l'Office congolais de contrôle (OCC) afin de s'imprégner des réalités de fonctionnement des différents services de l'office au Kongo central. Au cours de cette visite, il a devisé avec la délégation syndicale, le comité des mamans et d'autres services de l'entreprise.

Le directeur général est allé au chantier Nkala-Nkala, au laboratoire, et s'est rendu compte de l'avancement des travaux de construction de la chambre froide. Il a aussi visité Sep Congo à Ango-Ango. Le PCA a tâté du doigt les réalités de l'OCC/Kongo central à Matadi, Boma, Moanda et enfin Lukala. Il a constaté les difficultés de l'OCC/Kongo central, la vétusté de matériels du laboratoire. Il a promis à l'avenir d'envoyer de nouveaux équipements pour pourvoir protéger les services, améliorer les salaires des agents et cadres et garantir la vie des retraités.

Placide Tshisumpa a rappelé que le conseil d'administration est un organe de décision, d'orientation et de contrôle, et que la direction générale est un organe d'exécution de décisions. Et cela fait deux ans que, dans le cadre de ses prérogatives, il a entrepris des missions au sein des entités pour pouvoir palper du doigt les réalités de problèmes de l'OCC. Aussi ne pouvait-il pas décider seul dans son bureau sans pourtant affronter la masse laborieuse qu'il a sensibilisée à faire un travail de qualité, à respecter les résolutions du Conseil d'administration. Et aujourd'hui, le canard boiteux d'hier est une entreprise viable grâce au travail abattu par le personnel. Et cela a facilité les choses pour procéder au redressement de l'office.

Placide Tshisumpa a exhorté les agents et cadres à continuer sur la bonne lancée pour le redressement total de cette entreprise publique à caractère scientifique et technique. Il a félicité la direction provinciale pour la qualité de travail abattu, et il a annoncé la grande mesure prise par le conseil d'administration pour les investissements et la formation du personnel. En épurant les arriérés de compte final de cas décès, des retraités qui datent d'une année, le PCA a fourni des efforts pour régler les dettes des agents ; et les cas de recours en promotion de grades seront tous analysés, a-t-il promis. Placide Tshisumpa a enfin demandé aux opérateurs économiques de faire confiance à l'OCC.