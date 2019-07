Congo-Kinshasa: Insécurité à Kasangulu - Thomas Nkanza Mankenda appelle à l'intervention des autorités du pays

Le notable de ce secteur du Kongo central prescrit des actions palpables pour mettre fin à cette insécurité qui s'est installée à Kasangulu et rassurer la population se sentant abandonnée.

Le président-fondateur de l'ONGD Groupe de volontaires au travail pour le développement (GVTD) et notable de Kasangulu, Thomas Nkanza Mankenda, dénonce l'insécurité qui a élu domicile, depuis un certain temps, dans son fief, le territoire de Kasangulu, dans le Kongo central. Dans un entretien, le 29 juillet, avec Le Courrier de Kinshasa, il a regretté des attaques à répétition d'hommes armés des fusils de chasse et de guerre qui sont enregistrées depuis un bon bout de temps dans cette partie de la province, créant une psychose dans la population.

A en croire Thomas Nkanza Mankenda, cette insécurité réduit les possibilités des mouvements des habitants de Kasangulu, qui ont même peur d'aller cultiver leur champ, causant ainsi une pénurie des produits agricoles dans cette partie du Kongo central. Mais, selon ce notable de Kasangulu, cette insécurité ne frappe pas seulement les habitants de ce territoire mais également tous les véhicules qui traversent Kasangulu, venant d'autres territoires de la province. « Cette insécurité menace toute la province de Moanda à Kasangulu. Même des véhicules qui viennent de la frontière avec l'Angola, à Lufu, sont également attaqués par ces bandits, qui dépouillent les passagers de leurs biens », a-t-il précisé.

La dernière attaque de ces bandits en date a été perpétrée le 25 juillet, causant deux morts, dont un civil et un policier, et des blessés. Selon le notable Thomas Nkanza Mankenda, le policier était abattu alors qu'il voulait intervenir après avoir entendu des coups de balles venant de l'attaque d'une famille. Actuellement, deux des blessés de cette attaque (Papa Bitshika et son fils) se trouvent encore internés à l'Hôpital général de référence de Kinshasa (ex-Mama Yemo) où leur vie a pu être sauvée et est hors de danger.

Une intervention des gouvernements national et provincial

Le notable de Kasangulu affirme que le gouvernorat de la province apporte son assistance aux blessés, par rapport à leur prise en charge médicale. Mais, en regrettant l'inaction des députés nationaux et provinciaux de Kasangulu et du Kongo central dans le cadre d'un plaidoyer, Thomas Nkanza Mankenda appelle à une intervention des gouvernements provincial et central en vue d'endiguer définitivement cette insécurité qui n'aura que trop duré, causant des morts, des blessés et soumettant cette population à la faim étant donné qu'elle ne peut plus aller aux champs. Ce notable de Kasangulu indique, par ailleurs, que c'est la première fois que la province du Kongo central, particulièrement le territoire de Kasangulu, soit soumis à une situation pareille d'insécurité.

Dans le cadre des actions à mener, Thomas Nkanza Mankenda affirme préparer des lettres à introduire aux autorités de la province et au niveau national en vue d'une intervention pour mettre fin à cette situation d'insécurité dans le territoire de Kasangulu et dans la province du Kongo central tout entière. Soulignant les qualités d'homme de terrain du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le notable de Kasangulu exhorte le président de la République à prendre à cœur le problème d'insécurité qui s'est installée dans ce territoire et l'appelle à faire, au besoin, une descente dans ce coin de la province du Kongo central en vue de rassurer la population, qui se dit déjà abandonnée à son triste sort.