Congo-Brazzaville: ONSSU - Les équipes qualifiées aux jeux nationaux d'Ewo connues

Les lycées Pointe-Noire 2, Mpaka, Victor Augagneur, Poaty Bernard, Jean-Baptiste-Taty-Loutard, AHP, CTEM 15 Août, les CEG et écoles primaires 30 Mars, 28 juin 68, la Génèse, Notre-dame-de- Victoire, Charles-Mynyngou et Betsallele, représenteront le département de Pointe-Noire aux jeux de l'Office national des sports scolaires et universitaires (ONSSU) prévus pour août 2019 à Ewo, dans le département de la Cuvette ouest.

Ces établissements scolaires ont arraché leur qualification lors des jeux départementaux organisés du 25 au 27 juillet sous la supervision du directeur départemental des Sports et de l'Éducation physique, Joseph Biangou Ndinga.

Plus de quatre cent cinquante jeunes sportifs des établissements scolaires de Pointe-Noire et du district de Tchiamba-Nzassi se sont confrontés à travers cinq disciplines sportives, à savoir le football, le handball, le nzango, la gymnastique, l'athlétisme. Après trois jours de compétition, les meilleurs athlètes et équipes de différents établissements ont été distingués.

À la fin des jeux départementaux de l'ONSSU, le directeur départemental des Sports et de l'Éducation physique a remis les trophées aux gagnants qu'il a exhortés à plus de travail afin de représenter valablement le département aux jeux nationaux. Josephe Biangou Ndinga a remercié le préfet de Pointe-Noire pour son soutien sans cesse aux activités sportives et les chefs d'établissement scolaires pour la mobilisation. « L'ONSSU reste et demeure le lieu de détection de nouveaux talents et un moment d'apprentissage et de formation des jeunes », a-t-il indiqué.

De son côté, Jean-Claude Etoumba Koundou, secrétaire général du département de Pointe-Noire, a remercié le ministre des Sports et de l'Éducation physique pour avoir relancé ces jeux scolaires et universitaires quatre ans après et la commission d'organisation pour la réussite desdits jeux. « En regroupant les élèves autour du sport, cela leur permet de s'intégrer dans la vie associative. C'est d'ailleurs le lieu de formation des citoyens de demain », a-t-il dit. Il a, en effet, encouragé les équipes vaincues à redoubler d'effort pour les prochaines échéances et les équipes qualifiées de bien affûter leur armes afin de défendre avec ardeur, honneur et engagement les couleurs départementales en août à Ewo dans le département de la Cuvette ouest.

Notons qu'au football, la ville océane sera représentée aux jeux nationaux par le lycée Pointe-Noire 2 en catégorie juniors. Chez les cadets par le Lycée de Mpaka et chez les minimes par l'école primaire Charles-Mynyngou. Au handball, le département sera représenté par l'école privée Betsallele, au nzango école la Genèse. En gymnastique, Pandzou Babel Nord du CEG 30 Mars est qualifiée chez les cadettes alors que Mikoko Dorinna et Kiny Maïnga Yann représenteront le département respectivement en juniors dames et hommes.

Les meilleurs athlètes en athlétisme

60m benjamine : 1re Ngampio Handy de l'école Notre-Dame-de-Mavie qui a réalisé un chrono de? 8"06, 2e Makangana, 8"47(la Genèse)

80m minime dames : 1er Nsondé Jenifer avec 12" 78 (Notre dame de Mavie)

80m minimes hommes : 1er Pita Jean, 10"06 ( P.T. B.vague A)

80m cadet : Boukanga Kissengoi , 10"03, 2e Bandou Ngouala, 10"67, (P.T.B. "A")

100m cadettes : Mouhondeno Ange, 13"90, CEG 30 Mars 70

100m cadet : 1er Ngoulou Ben, 12"54

1500m cadet : 1er Bongo Mounana, 5'31"10, CEG 30 Mars

1500m

juniors dames : 1re Nguimbi Oumba, 5'07"43 ( CETM 12Août)

Juniors hommes : 1er, Koua Chardan, 4'50"43,

Relais 4X60m benjamines : 35"80, la Genèse

Relais 4x80m minimes hommes : 42"75, Notre dame de victoire

Relais 4x100m juniors dames :1er 1'02"70, CEG 30 Mars, 2e CETM 12 Août , 1'05"14

Relais 4x100m juniors hommes : 1er Lycée J.B.T.L, 44"40, Jean Baptiste-Taty-Loutard, 2e Lycée technique Poaty Bernard et 3e CEG 30 Mars 70 avec un chrono de 53"54

Saut en longueur

Benjamin : 1er Ngampio Handy, 4,70m de notre Dame de victoire,

Minimes dames : 1er-Ibata Ma, 4,28m de notre dame de victoire

Minimes hommes : 1er Makosso Evry, 5,12m

Cadettes :1er Bikouta Chen, 4,95m (Poaty Bernard)

Cadet : 1er Ngoulou Ben , 5,08m du CEG 28 Juillet, 2e Mouna Kaya,5,80m du Lycée Poaty Bernard

Junior homme : 1er Kaya, 7,00m du lycée PTS

Triple saut

Cadette : 1er Itoua Mouanou, 7,40m du lycée Victor-Augagneur

Cadet : 1er Enome Juste, 11,60m (LVA)

Juniors dames: 1re Lipou Saida , 8,65m(LTG)

Juniors hommes: Maketa Pangou , 11,80m, 2e Bakoulas Précieux, 10,80m , les deux du lycée L.A.H.P