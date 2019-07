Congo-Kinshasa: Enseignement - L'ASBL TMM lancera une campagne pour la gratuité à l'école primaire

L'ASBL Telema Muana ya Mapinga, qui milite en faveur de l'amélioration des conditions de vie des policiers et militaires et leurs enfants, projette une campagne pour la gratuité scolaire des enfants de l'école primaire.

L'ASBL Telema Muana ya Mapinga (TMM) va lancer une campagne pour la gratuite de l'enseignement à l'école primaire en faveur des enfants des policiers et militaires. Cette campagne ayant pour thème « Muana ya Mapinga Kelasi ya ofele » s'étendra, du 5 au 20 août 2019, dans huit écoles logées dans les casernes à Kinshasa. Il s'agit des écoles du camp Lufungula (EP 5), camp Kabila ex-Mobutu (EP 5 et 6), camp Kokolo (complexe scolaire Secas), camp CETA (EP 1 et 2), à Badar (EP Badara), camp Légion PIR, camp Mbaki et camp Luano.

Au cours de la campagne, il sera question de sensibiliser, conscientiser et rappeler les responsabilités des uns et des autres en vue d'obtenir le concours de tous. Car, a souligné Christella Kiakuba, coordinatrice de l'ASBL TMM, « l'éducation passe avant toute chose et cela dans l'intérêt de la bonne marche de l'État ».

Cette structure, qui œuvre pour l'amélioration effective des conditions de vie des agents des forces de défense du pays et leurs dépendants, va, à travers cette campagne, rappeler à l'État congolais ses responsabilités assignées dans la Constitution en son article 43 alinéa 5 qui stipule que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publiques. « À travers nos plaidoyers auprès des autorités, nous voulons l'effectivité de la gratuité de la scolarisation des enfants des hommes en uniformes. Outre ceci, l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants », a insisté Christella Kiakuba.

Il s'agira aussi de conscientiser les parents, premiers responsables de l'éducation des enfants, sur leur obligation d'envoyer les enfants à l'école et de les accompagner jusqu'à la fin de leurs cursus scolaire. Quant à l'école, elle est censée assurer la continuité de l'éducation reçue en famille, faire un bon choix des personnels enseignants pour le meilleur encadrement des élèves en collaboration avec les parents. Enfin, la campagne sera aussi un plaidoyer en direction de l'Église qui a un grand rôle à jouer sur la gestion de l'âme et de la morale de l'être dans toutes ses trois dimensions (corps, âme et esprit).

A la fin de la sensibilisation, l'ASBL TMM souhaite obtenir la gratuité de scolarisation des enfants des militaires et policiers ; alléger la charge aux policiers et militaires afin qu'ils servent avec plus de conscience. Une fois d'application, la gratuite va diminuer le taux de la déperdition dans les écoles de camps militaires et policiers, susciter et redonner envie aux enfants des militaires et policiers de retrouver le chemin de l'école.

L'idée d'organiser cette compagne pour la gratuité de scolarisation des enfants de militaires et policiers a germé après la visite effectuée par Christella Kiakuba et son staff dans les écoles logées dans les camps de la capitale lors de la sensibilisation sur le thème « Muana ya Mapinga Telema zua conscience mpo lobi okoma moto » (Lève-toi enfant des forces de défense, prend conscience pour baliser ton avenir). Durant cette tournée, l'ASBL TMM a fait le pénible constat que beaucoup d'enfants des militaires et des policiers habitant les camps n'ont pas accès à l'éducation à cause de la précarité de vie de leurs parents pour les uns et la mort des parents pour les autres.