Madagascar: Sport, moteur du - développement

Le retour de nos sportifs à la réalité quotidienne après cette merveilleuse aventure de CAN 2019 et ces JIOI va leur permettre de mesurer l'ampleur des efforts à fournir pour continuer sur leur lancée. Ce mois d'euphorie a permis de percevoir le potentiel de nos athlètes, mais il faut maintenant investir sur l'avenir et miser sur l'excellence.

Sport, moteur du : développement

Les supporteurs des Barea sont venus en masse dimanche pour encourager l'équipe présente sur le terrain. Cette dernière a remporté la victoire par le score le plus petit, mais ses membres ont montré leurs grandes potentialités. Ils méritent d'avoir des moyens matériels et un encadrement de haut niveau. L'exemple a été donné par les Barea de CAN, leurs camarades peuvent suivre leurs traces lors de la CHAN. Ils sont moins expérimentés, mais ils peuvent vite progresser. On peut faire le même constat dans toutes les autres disciplines sportives. Il est temps de mettre en place toutes les structures nécessaires pour accompagner les jeunes espoirs. Les centres de formation locaux existent et ils peuvent être complémentaires des différentes académies que l'Etat veut mettre en place.

Il est nécessaire de professionnaliser leur encadrement et de mettre à leur disposition des infrastructures adéquates. Le chef de l'Etat avait parlé lors de la campagne présidentielle de la construction de stades modernes. Il est temps de le faire. Le ministre des sports a affirmé qu'il y avait 'une enveloppe de 155 millions de dollars réservée aux projets sportifs. Il l'avait fait certes pour conforter le dossier malgache pour l'attribution des jeux des îles 2023, mais la volonté de bien faire doit subsister. Il faut tout faire dans les normes. Il est nécessaire que la progression de nos sportifs se fasse étape par étape et ce, avec le soutien de toute la nation. On pourra alors affirmer que le sport est le moteur du développement.