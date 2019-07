Madagascar: Recherches - Partenariat entre le CREAM et l'Université de Jiangsi

Le Centre de Recherches, d'Etudes et d'Appui à l'Analyse Economique à Madagascar (CREAM) et le Centre de Recherches sur Madagascar de l'Université Normale de Jiangsi s'associent pour la bonne cause.

Une convention de partenariat a été signée, hier entre les deux parties dans le but de mener des études et recherches économiques et sociales de manière à disposer d'analyses et de recherches objectives et exploitables. Ce protocole d'accord marque la volonté des deux centres de recherches de collaborer dans le cadre de leurs missions et attributions respectives pour le développement socio-économique de Madagascar.

Le Centre de Recherches sur Madagascar de l'Université Normale de Jiangxi apportera son appui au CREAM dans le cadre de ses recherches et études, tant en matière d'informations que de renforcement de capacités. Notons que le CREAM a pour mission de renforcer les capacités des institutions malgaches chargées de la gestion économique dans les domaines de l'analyse, de la formulation, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des politiques économiques, et de mener des recherches et études dans le domaine de la gestion économique en associant les institutions nationales concernées.