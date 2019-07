Madagascar: Foire du livre - Le conte malgache à l'honneur

Les éditions Boky Namako ont atteint le cap des 102 500 en mai 2019 avec les petits livres de contes traditionnels malgaches.

Pour marquer cet événement, l'ONG Madagasikara Namako, initiateur du projet, et ses partenaires organisent une foire du livre qui se tiendra les 02 et 03 août à la Librairie Md Paoly Analakely.

Au programme de ces deux jours, exposition, animations diverses et finale des concours de chants et de lecture. Parmi les participants figurent les professionnels du livre notamment la librairie Md Paoly qui accueille l'événement, les éditions TPFLM et Ambozontany. Du côté des auteurs et illustrateurs, Roddy, Patoo et Ny Eja seront également présents.

Au service des enfants. Depuis 2012, les éditions Boky Namako ont sorti et mis en vente 19 titres dont un livret de chansons enfantines malgaches intitulé Hirako, hirantsika rankizy. L'objectif principal de cette initiative est d'éveiller chez les enfants le plaisir de la lecture. Elle permet aux enfants d'avoir accès à leur propre culture à travers la langue maternelle. Les contes choisis sont issus de toutes les régions de Madagascar, adaptés par des auteurs malgaches et illustrés par des dessinateurs locaux.

Entre Ratakabola sy renimborondolo, un conte antakarana adapté par Michèle Rakotoson et illustré par Patoo, Patrick Rabehoavy de son vrai nom et le très connu Imaitsoanala, revisité par François Rabenandrasana, avec les dessins du même illustrateur, en passant par Izy telo mirahavavy nanambady fosa, un conte betsimisaraka atsimo repris par la conteuse Ny Eja avec les illustrations de Rainforest, ces petits livres ont permis de découvrir la grande diversité de styles aussi bien dans l'adaptation que dans l'illustration.

Depuis mars 2017, une nouvelle série de contes traditionnels étrangers adaptés en langue malgache est venue enrichir la collection dont Ikalasatromena (Le petit chaperon rouge) et Ireo mpitsoka mozikan'i Brema (Les Musiciens de Brême) des Frères Grimm, Ilay saka be baoty (Le chat botté) de Charles Perrault, Ilay gana kely ratsy tarehy (Le vilain petit canard) et Ny akanjo vaovaon'ny amperora (Les nouveaux habits de l'Empereur) de H-C. Andersen.

D'autres sont prévus sortir bientôt, entre autres, le conte arabe Ali Baba sy ireo mpangalatra efapolo lahy et le conte japonais, Issun Bôshi. A part l'édition des petits livres pour enfants, Madagasikara Namako développe d'autres activités autour de la musique pour enfants. En juin 2015 a eu lieu la production d'un CD avec l'enregistrement (version audio) des chansons enfantines du livret Hirako, hirantsika rankizy interprétées par les élèves de l'école anglicane Saint Laurent Ambohimanoro à Antananarivo, sous la direction artistique de Prosper Ralaiarimanana avec les musiciens de Zamba Valiha, Rakoto Frah Junior, Tiana et Bera.

Depuis 2016, ces petits livres et le CD sont en vente à Paris et par internet chez Laterit. Depuis mai 2017, Madagasikara Namako a élargi ses activités parascolaires en lançant des ateliers de chants pour enfants à destination des instituteurs et professeurs des écoles primaires privées et publiques. Ce volet est mis en œuvre sur le plan technique avec la participation de Jejy Music Orchestra and Choir, l'ONG est appuyée par l'association Hetsika Madagasikara au niveau organisationnel. Ce projet a pour objectif la promotion et la culture du chant malgache dans l'éducation des enfants à l'école.

Des séminaires de chants animés par Hando et Miangaly Razakamahefa sont ainsi proposés gratuitement aux enseignants successivement à l'école de musique Jejy Ankadifotsy et à l'IKM Antsahavola.10 ateliers de chants ont été effectués jusqu'en mai 2019, avec en tout 229 établissements scolaires touchés. Le deuxième volet concerne des bibliothèques installées et gérées par l'association dans des établissements pénitentiaires depuis 2007. Cette action a pour objectif l'humanisation des conditions carcérales et la contribution à la préparation à la réinsertion sociale. L'ONG a mis en place près de 20 bibliothèques dans 12 (actuellement 10) prisons, avec environ 8.000 lecteurs potentiels (environ 35% des 23.000 détenus à Madagascar).

A propos de l'ONG Madagasikara Namako , elle est une association déclarée de droit allemand, fondée en juin 2007. Son siège social se trouve à Leichlingen en Allemagne. Non confessionnelle et apolitique, reconnue d'utilité publique, Madagasikara Namako a pour objectif la promotion de la lecture et du livre à Madagascar. Travaillant sans but lucratif, toutes les activités sont strictement bénévoles.