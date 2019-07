Madagascar: Karaté-do / Championnats Tana ville et Avaradrano - L'Aska et le Kokaju ont dominé les débats

Les niveaux techniques des athlètes s'améliorent chaque année pour la section Tana ville.

Les championnats de sections Tana ville et Avaradrano du karaté-do s'étaient déroulés, ce week-end, à l'ANS Ampefiloha. Les deux sections ont pu rassembler plus de 150 karatékas issus de dix-neuf clubs. Pour Tana ville, 14 clubs ont participé à cette compétition. Le club de l'Aska a raflé neuf médailles d'or dans les catégories confondues. En kumite senior, Vatosoa et Mino ont été sacrées championnes chez les dames de -61kg et de + 68 kg. Chez les hommes, le club a arraché quatre médailles d'or, grâce à Jessi (-60 kg), Patrick (-75kg), Lalaina (-84kg) et Toky (+84 kg). Le club ARO s'était retrouvé à la deuxième place avec six titres. Ses athlètes ont dominé cent pour cent en kata, à savoir Hanitroliva, Gracia et Mirantsoa, chez les dames.

En kumite homme, Cedric avait brillé chez le junior. Lanjaniaina a complété le tableau des médailles du club. Le Tiger's a gagné la troisième place avec cinq médailles d'or. Quant à la section Avaradrano, les médailles les plus prestigieuses se sont partagées entre les deux clubs de renoms. Le Kokaju a gagné la première place avec neuf médailles d'or, tandis que quatre pour l'Akka. Les champions et les championnes de chaque catégorie représenteront les sections aux championnats régionales Analamanga, prévus pour les 10 et 11 août.