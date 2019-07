Madagascar: Election du conseil d'administration de MAMA - Désapprobation du vote par les transporteurs

Les transporteurs, tous pour l'annulation du vote du conseil d'administration de la compagnie d'assurance MAMA.

Les transporteurs ont dévoilé les irrégularités observées lors de l'élection du conseil d'administration de l'Assurance MAMA qui s'est tenue à Nosy-Be Hell -Ville en décembre 2018.

Menés par Clémence Raharinirina, toujours aussi animée et ferme, les transporteurs se sont exprimés devant les journalistes au Le Pavé Antaninarenina hier, notamment pour le non-respect de la charte des membres de la compagnie d'Assurance MAMA lors de l'élection du conseil d'administration. « Selon le texte 7 de cette charte, uniquement les personnes propriétaires d'un véhicule de transport de marchandises ou de personnes sont éligibles au conseil d'administration, or ce n'est pas le cas pour les nouveaux élus » a dit Clémence Raharinirina aux journalistes présents. « Et ce n'est pas la seule loi qu'ils n'ont pas respecté car le texte 21 dit également que les six personnes sur les huit qui composent le conseil doivent être en règle par rapport à l'acquittement du droit d'assurance de 500.000 Ariary par an avant de devenir éligibles » a-t-elle ajouté. Ils n'acceptent donc pas ce vote car selon eux, une seule personne parmi les six a correctement payé ses droits et dispose d'un véhicule de transport en commun. « C'est totalement illogique, il faut respecter les lois » a-t-elle clamé sur un ton consterné.

Dans l'attente d'une amélioration du service. Mais outre le non-respect de la charte des membres de la compagnie MAMA, les transporteurs s'interrogent aussi sur le choix de l'endroit où s'est tenue cette élection. « Pourquoi à Nosy-Be Hell -Ville alors qu'ils savent pertinemment qu'une grande partie des coopératives sont localisées à Antananarivo ? ». Une question qui trouve une réponse dans la tête des transporteurs présents à Antaninarenina pendant cette conférence ; pour eux, l'existence de personnes corrompues au sein de la compagnie ne fait aucun doute. Une amélioration du fonctionnement de la compagnie est donc très attendue par les transporteurs. « Des procédures de remboursement trop longues, un manque de communication avec les membres avant la prise de décision sans parler de la qualité de prise en charge en cas d'accident » sont autant de choses à améliorer au sein de cette compagnie d'assurance selon Fidy Malala Rakotoarimanana, un des transporteurs présent aux côtés de Clémence Raharinirina au Le Pavé Antaninarenina.

Solliciter l'intervention du ministère des Finances et du budget. Pour annuler ce vote, les transporteurs qui ont souscrit une assurance auprès de la compagnie MAMA, prévoient d'envoyer une lettre de réclamation au ministère des Finances et du budget. Et en outre, ils demandent également la démission immédiate des membres actuels du conseil d'administration de MAMA. « Selon toujours le texte 21 de la charte, les membres qui ne respectent pas la loi doivent être retirés du conseil ! » d'après ces transporteurs. A noter que ce n'est pas la première fois que ce genre de problème arrive, « un cas similaire a déjà été vu lors d'une élection qui s'est déroulée à Majunga, heureusement que nous étions sur les lieux quand cela s'est passé » a confié Fidy Malala Rakotoarimanana.