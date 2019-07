Madagascar: Mohamad Abdillah - « Le football, c'est ma deuxième famille »

Le candidat Mohamad Abdillah a eu les meilleures notes sur les réseaux sociaux.

La date de l'élection du président de la Fédération Malgache de Football (FMF) avance à grands pas. Les candidats commencent à s'afficher, après la déclaration de la liste provisoire.

Mohamad Abdillah est parmi les cinq candidats dans la liste provisoire proclamée par le comité de normalisation, pour la fédération malgache de football, la semaine dernière. Il a fait sa première rencontre avec la presse, hier, à Tsaralalàna, concernant son point de vue par rapport à l'élection du président de la FMF le 24 août, ainsi qu'une petite présentation de sa candidature. « La liste provisoire a été dévoilée par le CDN. Je maintiens encore ma candidature. La date et le lieu où se déroulera l'élection me conviennent et je suis prêt à les affronter», a-t-il déclaré.

Mohamad Abdillah, un magistrat mais aussi très connu dans le monde de football. Il est un ancien arbitre international, et à présent instructeur de la FIFA. « Il y a trois choses qui me différencient des autres candidats : j'ai déjà pratiqué le football depuis mon enfance, je prends le football comme ma deuxième famille, je ne suis pas à l'aise quand je ne touche pas un ballon pendant deux jours, ou de ne pas quand je ne regarde pas un match pendant la journée. Le football, c'est un moyen de communiquer avec tous les genres de personnes », selon ses explications. Durant ce point de presse, il a évoqué un peu son projet pour le football malgache. Pour lui, la construction des infrastructures est la plus importante, car le football se joue sur le terrain. Il va mettre en deuxième priorité la gestion des compétitions tant nationales qu'internationales et la motivation des acteurs du développement de football.

En ce qui concerne la déclaration des présidents de la ligue, Mohamad Abdillah ne condamne pas ce fait en disant que « tout le monde a le droit de s'exprimer, mais il faut juste respecter le principe du secret de vote pour éviter le conflit. Quel que soit le résultat de cette élection, je resterai un acteur du développement de cette discipline et serai prêt à m'associer avec le président qui serait être élu. »

A la fin de la rencontre, il a pris le temps de féliciter les Barea qui ont battu le Mozambique sur un score de 1 à 0, avant-hier. Il espère que l'équipe malgache va aller loin dans cette compétition.