Madagascar: Hausse de la température - Prévue à partir de jeudi prochain

Les temps seront gris dans les jours à venir.

Le service de la météorologie du pays vient de donner la tendance du temps durant les prochains jours. Et le moins que l'on puisse dire est que le temps sera "gris". "Les pluies seront présentes sur la moitié nord de Madagascar dans les 48 h à venir si la partie des hautes terres aura droit à un temps couvert et crachineux". Ledit service également de noter que "le temps va être fortement perturbé pour ce jour". Des précipitations devraient être observées dans environ trois quart, voir plus, du pays si l'on s'en tient toujours aux explications du service de la météo. La galère de la pluie continuera sur les provinces d'Antsiranana et Toamasina dans l'après midi si environ la totalité du pays fera face à un ciel grisâtre, un temps venteux et des précipitations.

Thermomètre. Une hausse des températures sera également observée à partir de jeudi prochain a fait savoir le service de la météorologie de Madagascar. Si la valeur minimale - 13° C - est attribuée à la Capitale, les valeurs varieraient de 15 à 23° C pour les autres régions du pays. La valeur maximale serait par ailleurs enregistrée dans la région Sofia, plus précisément à Antsohihy. Si le froid continue de s'installer dans les Hautes terres centrales, les autres régions ont quant à elles droit à des temps plus ou moins chauds. Ce qui attire les vacanciers. Dommage qu'avec le chamboulement du calendrier scolaire, les parents n'ont pas assez de temps pour profiter des vacances de leurs enfants.