Madagascar: Entretien des réseaux hydro-agricoles - Sensibilisation du MAEP avec les Barea

Une vaste campagne de mobilisation citoyenne est lancée par l'Etat via le « Tagnamaro ». Pour le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP), il sensibilise la population toute entière à contribuer à l'assainissement et à l'entretien des réseaux hydro-agricoles dans tout Madagascar, et ce, avec le soutien des Barea. « Le but est de mieux préparer la grande campagne rizicole 2019-2020 en améliorant la maîtrise de leau et de l'irrigation, dans le cadre de l'esprit de solidarité nationale. Ce qui permettra d'atteindre l'objectif de l'autosuffisance alimentaire dès juin 2020, soit à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance de la Grande Ile, qui est inscrit dans le programme IEM », a déclaré le ministre de tutelle, Lucien Ranarivelo, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à Ampandrianomby.

Coup d'envoi lancé. Ainsi, dans le cadre de cette action « Tagnamaro », « nous mobilisons tous les producteurs et les ménages ainsi que les associations des usagers de l'eau au niveau de chaque fokontany ou de chaque commune à participer à l'entretien de tous ces canaux d'irrigation et de drainage. Cette action durera deux mois avant la campagne culturale de grande saison, prévue en octobre prochain. Certes, la solidarité de tous qui importe mais nous allons quand même récompenser ceux qui sont méritants en leur offrant des primes », a-t-il poursuivi. Le coup d'envoi de cette action « Tagnamaro », a été lancé dans le fokontany d'Ambohipanja, commune d'Ankadikely Ilafy. Ainsi, 100ha de rizières ont pu être irrigués grâce aux travaux de curage, de faucardage et de drainage d'un réseau de 500 mètres par l'équipe du ministère conduite par le Numéro Un de l'Agriculture. En revanche, dans l'Atsimo Andrefana, les travaux d'entretien du réseau hydro-agricole long de 32km ont permis d'aménager 3 200ha dans le périmètre de Taheza, commune rurale de Bezaha. Ce « Tagnamaro » a été dirigé par la direction régionale du MAEP avec la fédération des usagers de l'eau regroupant 16 associations ainsi que du secteur privé, des étudiants de l'EFTA et des agents pénitenciers.

4,5 millions de tonnes de paddy. En revenant sur l'autosuffisance alimentaire du pays, le ministre de tutelle a assuré que cet objectif sera atteint. En effet, « si la prévision de production est de 4,5 millions de tonnes de paddy en juin 2020, la production rizicole lors de la dernière campagne a déjà atteint 4,3 millions de tonnes. L'autosuffisance en riz signifie une disponibilité de cette denrée sur le marché avec un prix stable ou légèrement en baisse. Et l'on pourra ensuite exporter vers les îles voisines ou les pays de l'Afrique de l'Est », d'après toujours ses explications. Dans la même foulée, le ministère de tutelle procédera avec ses partenaires techniques et financiers comme la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), au recensement général de l'agriculture afin de disposer des statistiques fiables. En effet, « la dernière mise à jour date de 2004.Et à part ces actions d'entretien des réseaux hydro-agricoles, près de 30 000ha de nouvelles rizières seront irriguées cette année », a soulevé le ministre Lucien Ranarivelo. Et au niveau de l'élevage, le MAEP mobilisera également tous les citoyens en lançant le « Tagnamaro » pour assurer l'entretien et le nettoyage des abattoirs dans tout Madagascar. Quant au secteur pêche, cette mobilisation citoyenne se manifeste par la plantation des mangroves. A cette occasion, le ministre de tutelle a annoncé que la pêche aux crabes est suspendue à compter du début août jusqu'au 31 octobre 2019, en vue d'assurer la gestion rationnelle de cette ressource halieutique.