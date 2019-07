Congo-Kinshasa: Opposition en RDC - Vers la dissolution de Lamuka

Confirmée pour ce lundi 29 juillet 2019, mais reportée d'un jour, la réunion de la coalition d'opposition congolaise va s'appesantir sur l'évaluation de la situation politique et discuter notamment du calendrier des activités. Toutefois, le vrai « problème » est de dissiper des divergences internes qui secouent la coalition.

Par ailleurs, chaque leader de Lamuka a déjà déballé les secrets de sa stratégie et de ses ambitions politiques qui risquent d'alimenter encore les tensions.

Enfin, la principale coalition d'opposition congolaise joue son avenir ce lundi. Il sera alors difficile de désamorcer la crise qui a secoué cette plateforme, car, souligne-t-on, chaque leader au sein de la coalition met à nu sa propre stratégie politique, c'est-à-dire la volonté de se positionner pour la présidentielle de 2023.

D'une part, certains souhaitent voir la dissolution complète de ladite coalition à cause des dissensions entre des acteurs et d'autre part, certains cadres comptent renforcer cette coalition en vue de faire face au Front commun pour le Congo (FCC), lequel ne veut pas tout céder. Raison pour laquelle la réunion convoquée par Moïse Katumbi à Lubumbashi compte marquer un tournant.

Il s'agira de la première organisée en RDC pour les leaders de cette plateforme (Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Adolphe Muzito), et celle-ci s'ouvrira dans un contexte de divergences, de tensions et de méfiance entre les sociétaires de Lamuka.

Contexte tendu...

La réunion va se tenir également dans un contexte tendu entre les lieutenants de Moïse Katumbi et ceux de Martin Fayulu, ces dernières semaines. Elle sera une première depuis que Antipas Mbusa Nyamwisi et Freddy Matungulu ont rallié les rangs du camp présidentiel quelques mois après les élections soldées par la défaite de leur candidat commun : Martin Fayulu. Seuls Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito et Martin Fayulu sont restés dans Lamuka. C'est un signe des dissensions qui secouent la coalition.

Qu'à cela ne tienne, hormis Freddy Matungulu et Antipas Mbusa, tous les leaders seront présents, a dit Cherubin Okende porte-parole de Lamuka. « Nous avons eu une séance de travail avec le coordonnateur, hier. Tous les leaders sont attendus à Lubumbashi aujourd'hui, nous attendons la confirmation de l'heure d'arrivée parce que tous sommes prêts à venir sur Lubumbashi. Donc, à mon niveau, je ne peux que confirmer la tenue de cette réunion », a-t-il confirmé.

Pour rappel, la réunion censée se tenir du 24 au 26 juillet a été reportée pour raisons d'agenda des leaders du présidium. Dans cette réunion décisive, il sera question de faire l'évaluation de la situation politique et de discuter notamment du calendrier des activités.

Dernier événement en date, la défection le 12 juillet de Freddy Matungulu, proposé par Félix Tshisekedi comme administrateur de la Banque africaine de développement (BAD) pour le compte de la RDC. Fin juin, Antipas Mbusa Nyamwisi avait déjà quitté Lamuka, sans grande surprise.

Face à la situation politique de l'heure, la coalition politique doit absolument parler le même langage pour inciter le gouvernement à œuvrer pour la Nation au lieu de d'alimenter les tensions pour les intérêts égoïstes.