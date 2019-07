Congo-Kinshasa: Le conflit Bweyassa/Gizenga tranché par la Cour de cassation, la veuve initie une tierce opposition

Bien que le conflit parcellaire opposant M. André Bweyasa à feu Antoine Gizenga ait été clos par l'arrêt de la plus haute juridiction de la RDC, Mme Anne Mbuba assigne M. Bweyasa en tierce opposition au tribunal de Grande instance de Kinshasa/Matete.

Non contente de l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la Cour de cassation dans le conflit qui opposait feu son époux à M. André Bweyassa au sujet de la parcelle sise avenue Canas n° 466 au quartier résidentiel de la commune de Limete, Mme Anne Mbuba, veuve Gizenga, vient d'assigner en tierce opposition à bref délai M. Bweyasa ainsi que quatre autres personnes au tribunal de Grande instance de Kinshasa/Matete. L'audience est fixée au mardi 30 juillet 2019.

Motif avancé : en sa qualité de veuve de feu Gizenga, mariée sous le régime de la communauté universelle des biens, elle est donc copropriétaire. Mais elle n'a jamais été appelée ni représentée dans cette affaire, dès lors que ses droits sont constatés par le certificat d'enregistrement VOL AMA 132 folio 98 du 23 novembre 2007.

Voilà une action que d'aucuns jugent de dilatoire. Cela, au motif que la Cour de cassation juge en dernier ressort. Par conséquent, ses arrêts sont coulés en force de chose jugée.

Pour rappel, le TGI/Matete avait, dans son jugement rendu sous 24.961 ordonné à M. Antoine Gizenga de détruire certaines constructions érigées dans cette parcelle et de payer à M. Bweyassa 20.000 $Us et 1.178.100 Fc à titre des dommages et intérêts pour s'être octroyé une parcelle d'autrui en abusant de sa qualité de Premier ministre.

Mais en appel, la Cour a condamné M. Bweyassa. C'est ainsi que ce dernier a introduit un pourvoi en cassation à l'ex-Cour suprême de justice dans le dossier enregistré sous RC 178/RC 3896. En effet, le demandeur en cassation Bweyassa sollicitait la cassation de l'arrêt RCA 8103 rendu le 27 mai 2014 par la Cour d'appel de Kinshasa/Matete qui a annulé le jugement RC 24.961 du 15 février 2012 du tribunal de Grande instance de Kinshasa/Matete. Pour cela, M. Bweyassa a brandi le certificat d'enregistrement établi le 13 avril 2006 en sa faveur sous le volume AMA 67 Folio 32 par le même conservateur.

Un arrêt pris en violation de la loi

C'est anis qu'après les conclusions des parties, et après avoir entendu le ministère public, la Cour de cassation a déclaré recevable et fondé le pourvoi de M. Bweyassa et a cassé sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel. La plus haute Cour de la RDC a aussi ordonné que la mention de son arrêt soit portée en marge de la décision cassée, et a mis les frais à charge des défendeurs.

Dans les motifs en effet, La Cour de cassation a constaté que la Cour d'appel a pris son arrêt en violation des articles 227, alinéa 1er, 235 et 242 de la loi foncière, relatifs à la force probante du certificat d'enregistrement et à la mutation entre vifs, combinés avec l'article 1 de l'ordonnance du 14 mai 1886 sur l'application des principes généraux du droit. Ici, celui dit « Prior in tempore, prior in jure ». Cela, en ce que l'arrêt déféré a dit irrecevable l'action du demandeur Bweyassa pour défaut de qualité, alors que ce dernier détient un certificat d'enregistrement dressé en bonne et due forme et ce même antérieurement à celui de son concurrent Gizenga.

La Cour de cassation a également noté que M. Bweyassa a fait remarquer qu'il est également acquis que M. Gizenga en obtenant un nouveau certificat d'enregistrement, a agi malgré les oppositions à mutation déposées par voie d'huissier et sans remise de l'original du demandeur.

A ses yeux donc, les juges d'appel ont méconnu la règle la règle « Prior in tempore, prior in jure », alors qu'en matière immobilière le transfert s'opère nécessairement par la mutation. En disant sans qualité M. Bweyassa qui a exhibé l'original de son titre prétendument annulé au mépris des règles élémentaires, les juges d'appel ont violé les dispositions légales visées au moyen.