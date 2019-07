Congo-Kinshasa: On prend les mêmes

On prend les mêmes et on recommence. On est tenté de l'affirmer au regard de la boulimie du pouvoir dont a fait montre le Front commun pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila. Celle-ci a pratiquement tout raflé et contrôle désormais le Sénat, l'Assemblée nationale et ... le gouvernement de 65 membres, dont 42 proviendront du FCC et 23 des rangs du CACH.

Le gouvernement du changement attendu par le peuple congolais n'est désormais qu'un vieux rêve. Comme le commun des Congolais n'est plus dupe, il sait bien qu'on ne change pas, du jour au lendemain, des pratiques qui vous collent à la peau. Bonnes ou mauvaises. Et qu'il est donc difficile de s'en débarrasser.

C'est dire qu'il n'est pas facile que les animateurs des institutions contrôlées par le FCC traduisent en acte la vision du chef de l'État en donnant des résultats que ce dernier attend. Et cela s'agissant, notamment de l'amélioration et du renforcement de la gouvernance dans tous les secteurs, par la lutte contre la corruption.

Le FCC devrait s'approprier de la devise du Mouvement populaire de la révolution (MPR) sous Mobutu "MPR=servir ; se servir, non". Même si les Mobutistes n'avaient jamais concrétisé cela.

De toute façon, le peuple ne tardera pas à assister impuissant à de chaudes empoignades. Les partisans de statu quo cherchant à ne pas voir Félix Tshisekedi réussir son mandat. Qu'à cela ne tienne, l'observateur averti estime qu'il est nécessaire de faire signer à tous les membres du gouvernement la charte de bonne conduite et, surtout, le pacte de bonne gouvernance.

Le même observateur est également d'avis que la question sensible de la répartition des ministères régaliens n'a pas contenté le partenaire CASH. Dont le chef de file ne se contentera que d'un coup d'œil furtif.

Au finish, le gouvernement Ilunkamba devra faire preuve d'une gestion rigoureuse des finances publiques. À moins qu'on prenne les mêmes et qu'on recommence.