Cote d'Ivoire: Wonlo Coulibaly raconte "sa" CAN

Il est l'une des satisfactions de la Côte d'Ivoire à la CAN 2019 en Egypte (21 juin-19 juillet). Wonlo Coulibaly a justifié sur les pelouses du Caire et de Suez la confiance placée en lui par le sélectionneur national, Ibrahima Kamara.

Titulaire indiscutable au poste, le défenseur latéral international de l'Asec Mimosas est revenu sur sa première expérience de la CAN.

Dans un entretien accordé à la radio du club jaune et noir (RJN), il s'est confié sans détours. Du stage manqué de Chantilly (France) à la phase finale de la compétition en Egypte, il dit tout.

Première convocation en sélection Tout le monde sait qu'il est difficile de nos jours pour un joueur de la Ligue 1 ivoirienne d'être appelé en équipe nationale A.

Ce sont généralement les gardiens de but qui ont cette chance. J'ai appris ma première sélection lors d'un déplacement au Nigeria avec l'ASEC Mimosas. J'étais dans la chambre avec DIARRASSOUBA Daouda et OUATTARA Kalpi.

C'était un jeudi. Je lisais les informations quand j'ai découvert que je faisais partie des joueurs présélectionnés pour jouer contre le Rwanda.

J'ai sauté de joie et j'ai dit à DIARRASSOUBA Daouda que c'était une bonne occasion pour négocier une place pour ma première CAN. Stage manqué de Chantilly (France) Sincèrement, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai connu de grands moments de doute.

La saison 2018-2019 venait de se terminer. Mais je continuais de m'entraîner en me disant que si mon destin était de participer à la CAN 2019, j'y serai, quel que soit ce qui pouvait m'arriver.

Et puis, le soir de la fête du Ramadan, j'ai reçu un appel du coach Kamara Ibrahim qui m'a dit qu'il avait transmis à N'Guessan Fabrice, l'entraîneur adjoint de l'Asec Mimosas, un programme d'entraînement que je devais suivre.

C'est ce que j'ai fait pendant une semaine avec le coach Fabrice jusqu'au jour de mon départ pour Abu Dhabi aux Emirats-Arabes Unis. Je pars d'ici à 15h00 GMT pour arriver làbas à 5h00 du matin (heure locale) et le sélectionneur ne me permet pas de me reposer. A 7h00, je fais un entraînement intense avec le groupe.

L'ambiance était très bonne, tout le monde m'a accepté et je me suis senti bien dans le groupe. Le premier match face à l'Afrique du Sud D'abord l'entraîneur m'annonce ma titularisation. Un grand moment d'émotion.

Je me demande si je serai à la hauteur. Je me suis dit que j'ai toujours eu un bon comportement avec mon club dans les compétitions nationales et en Ligue des Champions de la CAF et qu'il fallait essayer simplement de faire la même chose lors de cette CAN. Ensuite, l'arrivée au stade, la sortie du tunnel pour le match, l'ambiance dans l'arène.

J'ai essayé de jouer simplement. Après avoir réussi mes deux premières interventions, je me sens libéré. Nous gagnons ce premier match. Tout est parti de là. L'histoire du maillot déchiré C'était sur une rentrée de touche.

Je le marquais de très près. Il s'est mis à tirer mon maillot pour se défaire de mon marquage jusqu'à ce qu'il le déchire. Le match le plus difficile C'est incontestablement celui que nous disputons en huitièmes de finale contre le Mali.

J'étais fatigué vers la fin de la rencontre. Je devais défendre devant Traoré Adama qui venait d'entrer en jeu à la place du capitaine Abdoulaye Diaby. Traoré étant plus frais et me sentant fatigué m'a fait beaucoup courir.

Mais j'ai su rester à la hauteur. Cette fin de match a été l'un des moments les plus difficiles pour moi. Le meilleur souvenir C'est notre premier match de poule contre l'Afrique du Sud. C'était aussi mon premier d'une phase finale de CAN et je le termine avec un maillot déchiré.

Je conserverai précieusement ce maillot pour le montrer à mes enfants et petits-enfants et je leur dirai qu'il est celui de mon premier match d'un tournoi de la CAN, en 2019, en Égypte. L'accueil à Abidjan Nous avons su, depuis l'Egypte, que les Ivoiriens nous soutenaient et priaient beaucoup pour nous.

Depuis notre retour à Abidjan, tous ceux qui me reconnaissent me félicitent pour mes prestations et cela fait vraiment plaisir. Nous aurions voulu aller jusqu'en finale pour essayer de remporter la compétition et combler les Ivoiriens de joie. Nous essaierons de faire mieux en 2021.