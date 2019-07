Cote d'Ivoire: Affaire "Adjoumani écarté du porte-parolat du Rhdp" - Quand le Pdci et son canard tombent dans la désinformation

"Rupture de confiance / Adjoumani subit un coup d'Etat en douceur". Ainsi barrait à sa Une du mercredi, le porte-voix du Parti Démocratique de Côte d'Ivorie (PDCI). Dans ses colonnes, le quotidien du prince déchu de Daoukro affirme, sans preuve, que le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani est suspecté et que la confiance était rompue entre l'Eléphant du Zanzan et les dirigeants du RHDP.

« La confiance semble être rompue entre le feu follet du Zanzan et ses nouveaux patrons du parti unifié. Désormais, le transfuge du PDCI-RDA serait surveillé comme le lait sur le feu par les dirigeants du RDR », écrivait l'auteur de cet article.

Pire, le canard renchérit que le ministre Adjoumani ne fait pas partie des 36 membres de la Direction exécutive du RHDP : « une direction exécutive qui est l'égale du secrétariat exécutif du PDCI-RDA », a-t-il ajouté.

Le disant, avouons-le nettement, le bulletin d'information à la solde du Sphinx de Daoukro fait fausse route. Ces allégations sans fondement ne sont ni plus ni moins que des stratégies dilatoires.

A la vérité, Henri Konan Bédié et son cercle veulent induire les populations en erreur et créer ainsi un sentiment d'incertitude.

D'abord, l'auteur de l'article ne donne aucune source et utilise le conditionnel pour étayer ses assertions. Quelle crédibilité doit-on accorder à un texte d'une importance aussi capitale - un article qui fait la manchette - sans référence, sans sources et avec des hypothèses ?

Ensuite, le PDCI et ses rédacteurs font montre d'une méconnaissance avérée des textes qui régissent le RHDP ainsi que des attributions des instances du parti unifié. En effet, dans l'ossature du RHDP, deux organes principaux existent.

D'une part, les instances centrales composées du Conseil politique, du Bureau politique, du Directoire et de la Direction exécutive. D'autre part, les instances décentralisées, à savoir les coordonnateurs régionaux et leurs associés, les secrétaires départementaux et les secrétaires de section.

Si les membres des instances centrales sont connus, ajouté aux coordonnateurs régionaux et leurs associés, il sera procédé à la nomination, dans quelques semaines, des animateurs locaux que sont les secrétaires départementaux et les secrétaires de section.

Sur le rôle des instances centrales, notamment le Directoire du RHDP, il est bon d'informer le canard du PDCIRDA que la Direction exécutive n'est pas l'équivalent du Secrétariat général au PDCI. Mais plutôt le Directoire, composé de 17 personnes dont le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui en assume la présidence.

Au nombre des personnalités qui y figurent, le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani occupe la 6è place.

Par ailleurs, faut-il le rappeler, après le congrès ordinaire du 26 janvier dernier qui a vu la désignation à l'unanimité du chef de l'Etat en qualité de président du RHDP et la nomination des 1er et 2ème vice-présidents - Henriette Dagri Diabaté et Mabri Toikeuse Abdallah - ainsi que du président du Directoire, Amadou Gon Coulibaly ; le président du conseil régional du Gontougo a été l'une des premières personnalités nommées en qualité de porte-parole principal du RHDP secondé par le ministre Mamadou Touré.

En fait, cette nomination n'était qu'une formalité, parce qu'Adjoumani a toujours été le porteparole de la coalition présidentielle.

Ensuite, quand le président Ouattara a mis en place le Conseil politique composé de plus de 150 membres, le ministre des Ressources animales et halieutiques faisait partie des personnalités cooptées pour animer cette instance décisionnelle.

A cela, il faut ajouter sa nomination au Bureau politique du RHDP. Enfin, est-il nécessaire de rappeler aux antiHouphouëtistes que Kobenan Kouassi Adjoumani est l'un des membres fondateurs du RHDP unifié avec son titre de président du mouvement "Sur les traces d'Houphouët".

Au regard de ce qui précède, comment peut-on affirmer que le RHDP est en train de se "séparer de l'ex-micro du PDCI" ?

Toutes les nominations au RHDP ont été faites par voie de presse. Donc au su de tous. Pourquoi subitement "écarter" Adjoumani dans la clandestinité ? Aussi, la Direction exécutive du RHDP, à contrario de ce que distillent les adversaires, n'est pas l'égale du Secrétariat exécutif du PDCI.

C'est un organe opérationnel d'exécution des décisions du Directoire du RHDP. Vu l'immensité de la tâche et le nombre restreint de ses membres, le Directoire s'est doté, sous l'impulsion de son président, d'une Direction exécutive au sein de laquelle d'autres personnalités, non moins inférieure, ont été associées. C'est un organe au-dessous du Directoire.

Ce n'est donc pas au sein de cet organe que les débats se feront, contrairement aux écrits du quotidien proPDCI. Adjoumani Kobenan est audessus de la Direction exécutive.

Enfin, la dernière rectification à noter, c'est que le ministre Mamadou Touré, pour tous ceux qui suivent les activités du RHDP, est celui-là qui ouvre les débats avant que le porte-parole ou tout autre personnalité n'intervienne. Il joue le rôle de maître de cérémonie.

Normal, puisqu'il est l'adjoint du ministre Adjoumani. C'est juste une question de fonctionnement interne. Pour parler de la réunion du lundi 22 juillet dernier, la lecture du communiqué final est revenue au porte-parole principal, Kobenan Kouassi Adjoumani.

En somme, le PDCI veut noyer le poisson et trouver des artifices pour distraire les populations. Car, la consigne est claire, tout faire pour "anéantir politiquement" Kobenan Kouassi Adjoumani. Mais les faits sont têtus et l'histoire est un témoignage.