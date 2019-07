Cote d'Ivoire: Campagne de sensibilisation sur l'éthique et la déontologie en douanes - Le Général Da Pierre Alphonse exhorte les agents à être des modèles

Le directeur général des douanes ivoiriennes, le Général Da Pierre Alphonse, veut des agents intègres et vertueux. Il l'a fait savoir, une fois de plus, jeudi dernier à Daloa, dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le Code d'éthique et de déontologie et le Conseil de discipline des services de douanes.

Ainsi, s'adressant à ses collaborateurs de Man et de Daloa qui font partie de la direction régionale de Man, le Général Da Pierre Alphonse a rappelé sa vision de bâtir une « douane moderne et vertueuse ».

Une vision stratégique dont l'objectif d'une part est d'adapter les pratiques et procédures douanières au contexte technologique, économique et commercial mondial actuel, et d'autre part de délivrer des services de qualité en vue de maintenir la confiance des usagers-clients.

Pour ce faire, le directeur général des douanes a appelé ses collaborateurs à se détourner des pratiques de nature à les compromettre, à détériorer leur image et celle de l'institution auprès des populations et des usagers.

«Nous devons être exemplaires, l'exemplarité étant la colonne vertébrale de la vertu. J'attends des agents des douanes qu'ils soient intègres. J'attends de vous que vous fassiez votre travail en évitant les comportements qui jettent le discrédit sur toute la corporation: racket et corruption », a-t-il martelé.

Mais avant, le Général Da Pierre a félicité les agents pour les bons résultats obtenus au premier semestre 2019, à savoir un recouvrement de 916,47 milliards FCFA sur un objectif de recettes de 906,61 milliards FCFA, soit une plus-value de 9,85 milliards.

Il les a exhortés à continuer sur cet élan jusqu'au 31 décembre. « Je sais que vous en avez la force, les moyens et l'intelligence. Nous avons le devoir de vous tenir éveillés car le gouvernement et les populations attendent beaucoup de nous», a-t-il souligné.

Deux présentations portant sur le Code d'éthique et de déontologie des douanes, et sur le Conseil de discipline des douanes ont permis aux agents de connaître leurs droits et devoirs, et les sanctions auxquelles ils s'exposent en cas de faute ainsi que les voies de recours dont ils disposent.