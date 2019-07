Algérie: Ryad Boudebouz - Saint-Etienne, une belle opportunité pour un retour en France selon l'Algérien

Après quelques piges en Espagne, le milieu offensif algérien Ryad Boudebouz fait son retour en France. Le pays qui l'a vu éclore véritablement. Il signe dans le Forez à Saint-Etienne pour une durée de 3 ans.

Interrogé sur son retour dans l'hexagone par Le Progrès, Ryad Boudebouz pense que cette signature chez les Verts est une belle opportunité.

» Du moment où j'ai entendu que Rémy Cabella allait partir, je savais qu'avec Ghislain Printant, on allait s'appeler et qu'il y avait une possibilité. Revenir en France, à Saint-Etienne, c'est une belle opportunité. C'est un très bon club.Il y a des joueurs que je connais, dont Yann M'Vila et Wahbi Khazri avec qui j'aime jouer « , a-t-il fait savoir.

A en croire Ryad Boudebouz, le contact a été facile et l'accord a été vite trouvé pour signer dans le chaudron.

» Le coach aussi a beaucoup jouer dans mon arrivée. Sans hésiter, dès que j'ai eu David Wantier au téléphone, j'avais envie de venir », a-t-il déclaré. Avant de conclure : « Ghislain m'a dit au téléphone que Rémy allait peut-être partir et qu'il y avait moyen que je vienne. Il m'a également dit : « Si tu viens, ne crois pas que je serais gentil avec toi. Je vais être sur toi et j'attends encore un meilleur joueur que j'ai connu à Montpellier. » Je suis totalement d'accord avec lui. Même si parfois on se rentre un peu dedans, c'est pour la bonne cause « .

Ryad Boudebouz fera ses grands débuts avec Saint-Etienne face à Dijon le samedi 10 août. C'est pour le compte de la première journée de la Ligue 1.