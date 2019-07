Angola: Cuando Cubango pour l'aide aux personnes touchées par la sécheresse

Menongue — Plus de 70 familles paysannes touchées par la sécheresse à Cuando Cubango, un total de 350.000 personnes, ont besoin de plus d'un million de tonnes de biens divers, en particulier des denrées alimentaires et de l'assistance jusqu'au démarrage de la prochaine année agricole.

L'information a été avancée ce week-end par la vice-gouverneure de Cuando Cubango du secteur politique, social et économique, Sara Luísa Mateus, à la fin d'une visite de terrain d'une semaine qui visait à découvrir la situation dans les municipalités de Mavinga, Calai, Dirico et Cuangar affectées par la sécheresse.

Sara Luísa Mateus a considéré insuffisante plus de 200 tonnes données par le gouvernorat provincial, affirmant qu'elles n'atteignaient même pas 50% de la population touchée, qualifiant d'urgent les appuis pour réduire au minimum la condition sociale des personnes affectées (enfants et personnes âgées, groupes les plus vulnérables).

En raison de la faim, la gouvernante a précisé, dans les municipalités frontalières (Calai, Dirico et Cuangar), les populations étaient en train de se déplacer vers les républiques voisines de Namibie et de Zambie pour survivre.

Elle a aussi déclaré que les autorités étaient en train d'élaborer des stratégies avec les familles paysannes pour les encourager à cultiver du maïs, du millet, du manioc, du sorgho et des légumes dans zones riveraines.