Congo-Kinshasa: Plateforme de vente des œuvres d'art en ligne - Richard Okende lance INFINITE+ à Kinshasa

La première plateforme congolaise offrant des services en streaming en ligne a officiellement été présentée le samedi 27 juillet dernier, à Kinshasa. Il s'agit d' « INFINITE+ » qui, en fait, est une pièce de puzzle qui manquait pour la création et l'appui de l'industrie musicale et cinématographique de la République Démocratique du Congo.

La grande nouvelle pour les artistes présents était d'apprendre qu'une vidéo visualisée chez Infinite+ correspond à 1 USD encaissé. Cette plateforme donne ainsi la possibilité de soutenir les artistes à l'aide d'un paiement de contenu adapté.

Conçu par le congolais Richard Okende, un digne fils du pays, Infinite+diffuse des Musiques, Théâtres, films, séries télévisées, télé-réalités, Emissions télés, films pour enfants, documentaires, politiques, etc.

La vision de «INFINITE PLUS, Inc» est tout simplement de redynamiser l'industrie artistique en République Démocratique du Congo, en donnant la visibilité et l'opportunité aux artistes et producteurs afin de mieux réussir et rentabiliser la commercialisation de leurs œuvres sur le marché de consommation.

Il permet aux créateurs de contenus de publier leurs vidéos afin de palier aux problèmes de duplications et de distributions de support DVD/CD, suivre la vente à temps réel de leurs contenus mais aussi émettre la demande de rétrocession de fonds de leurs contenus vendus. Il est également possible ici de voir l'historique de perception des rétrocessions, voir les appréciations et/ou désappréciations de ses contenus par les utilisateurs, ainsi que les contenus déclarés comme obscène par les utilisateurs.

Par ailleurs, cette plateforme met en avant-plan la culture congolaise par rapport à d'autres plateformes, filtre les contenus à diffuser pour préserver la bonne vie et mœurs et offre un contrôle parental par la création du profil de «qui veut regarder».

"Nos administrateurs visualisent et analysent minutieusement les vidéos publiées par les créateurs de contenus avant la validation. Ensuite, les créateurs de contenus sont soumis à un contrat de partenariat qui interdit la publication de contenus qui frisent à la moralité et mœurs. Et tout contenu censurable ne pourra pas être validé", a précisé le Directeur technique de Infinite+

Avantages et sécurité

Il sied de préciser que pour les initiateurs de ce projet, Infinite+ tient à favoriser la vente d'une bonne image du pays vers l'extérieur et lutte contre la piraterie.

Okende a précisé que chez eux, l'opération de vente est sans condition de monétisation ou des formalités bancaires et il n'y pas de limite géographique pour la distribution des contenus. En plus, non seulement les contenus ne sont pas téléchargeables avant les 6 premiers mois, mais les contenus ne sont pas interrompus par des publicités.

Les organisateurs invitent, cependant, les artistes (comédiens, musiciens, cinéastes, présentateurs télé... ) et opérateurs culturels, producteurs, managers à adhérer massivement à Infinite+, cette plateforme de téléchargement digital la plus puissante de streaming vidéo congolaise.

Somme toute, "Infinite plus" est également une boutique de vente des œuvres (clip, film, documentaire, émission, série, théâtre... ).

"Infinite plus" est accessible sur le Web www.infiniteplus.net et est également téléchargeable sur PlayStore et AppStore et vous permet de regarder et d'écouter vos musiques favorites, films, théâtres, documentaires... entre haute qualité. Elle est compatible avec le smartphone et/ou tablettes Android et iOs.

Pour son concepteur, l'idéal de son projet est de professionnaliser la production multimédia et de promouvoir la culture congolaise en la rendant manifeste à travers le monde et permettre aux artistes et/ou producteurs multimédias d'assurer pleinement son retour sur investissement.