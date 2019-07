Congo-Kinshasa: Ilunga Ilunkamba - Les consultations démarrent aujourd'hui !

Prévue pour ce lundi 29 juillet 2019, la publication du Gouvernement Ilunga Ilunkamba devra attendre. A la place, c'est plutôt l'Accord de coalition FCC-CACH qui a été signé hier, à Fleuve Congo Hôtel, par les deux parties, avant de le remettre officiellement au Premier Ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

Bien avant, le Chef de la délégation du FCC, le Prof. Néhémie Mwilanya a lu un bref mot de circonstance, avant que Jean-Marc Kabund, Chef de la délégation de Cach ne puisse dévoiler le contenu de cet accord. Puis, c'était l temps pour la signature proprement-dite dudit Accord par les hauts cadres de ces deux plateformes politiques coalisées. Au terme d'âpres négociations et conciliabules, les principales forces politiques en présence, le Front Commun pour le Congo (FCC) et le Cap pour le Changement (CACH), se sont finalement mis d'accord sur le partage des postes du Gouvernement qui sera éléphantesque avec 65 membres dont 42 pour le FCC et 23 pour le CACH. Dès aujourd'hui, les premières consultations commencent. Ilunga Ilunkamba, nommé le 20 mai 2019, devra tout faire, pour avoir rapidement son gouvernement en vue de se mettre au travail.

Après une longue attente, et plus de deux mois après la nomination du Premier Ministre Sylvestre Ilunga, les violons se sont enfin accordés entre les familles politiques des deux acteurs majeurs de l'alternance au sommet de l'Etat, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. La récente rencontre décontractée entre ces deux personnalités à la résidence présidentielle de la N'Sele a, sans nul doute, joué un rôle déterminant dans la formation de la nouvelle équipe gouvernementale.

Tout est parti d'un tweet de François Muamba, un haut cadre de CACH et proche collaborateur du Président Tshisekedi, annonçant la publication ce lundi du Gouvernement par le Premier Ministre lui-même face aux chevaliers de la plume et, dans la foulée, une conférence de presse de la coalition FCC - CACH. Cela s'appelle la paix des braves. Nul n'ignore que le camp Kabila a pris la part du lion dans ce partage du gâteau, soit 42 postes ministériels, alors que celui de Chef de l'Etat, ne s'est contenté que de 23 postes.

Cependant, la grande bataille s'est effectuée sur les ministères stratégiques (Affaires étrangères, Intérieur, Budget, Economie, Défense, Finances, Justice et Portefeuille) qui matérialisent l'effectivité du pouvoir. Sur ce point, ces deux camps se seraient renvoyés dos-à-dos au terme de plusieurs rounds de concertation, avant de se convenir sur un partage fifty-fifty.

D'après les mêmes sources croisées, peu avant la signature de cet accord de coalition, le dialogue permanent au sein de la Coalition a été retenu comme mode de règlement des éventuelles divergences, conflits, couacs, tel celui relatif à la nomination des mandataires à la Gécamines et à la SNCC. «Les linges sales se lavent en famille et non publiquement». Lors de la rencontre de lundi 22 juillet dernier, Tshisekedi et Kabila ont voulu prêcher par l'exemple afin, surtout, d'atténuer la grande tension suscitée par des diatribes et tirs croisés des partisans de l'un ou l'autre camp politique et qui risquait de faire imploser cette grande Coalition, pourtant, nécessaire pour consolider la démocratie et cimenter l'alternance démocratique, après l'investiture historique de Félix Tshisekedi, le 24 janvier 2019, au sommet de l'Etat. Normalement, à dater de ce jour, Sylvestre Ilunga Ilunkamba à qui les deux parties ont transmis cet Accord devant les projecteurs des caméras et la vigilance des professionnels des médias, a du pain sur la planche. Car, en effet, c'est à lui que revient la mission de les consulter en vue d'obtenir les noms de ceux qui devront l'accompagner dans l'accomplissement de sa délicate mission, celle de rapprocher et de servir de trait d'union entre le FCC et CACH et, surtout, entre Félix Antoine Tshisekedi, le Chef de file de CACH et son prédécesseur Joseph Kabila Kabange, l'Autorité Morale du FCC.

Ainsi, la Publication du Gouvernement n'est-elle plus qu'une question de quelques heures, voire de quelques jours. Les choses iront vite, prévient-on, dans les hautes sphères de M. Ilunga Ilunkamba, le nouveau locataire de l'Hôtel du Gouvernement.