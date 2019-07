Congo-Kinshasa: Coppération Bruxelles - Kinshasa - Herman De Croo chez Jeanine Mabunda

«C'est une personnalité importante. C'est un grand plaisir de découvrir celle dans ce cas ci, première femme Présidente de l'Assemblée d'un grand pays, qui va devoir gérer 500 collègues. Ce qui n'est pas facile dans ce pays... Je crois qu'elle a de vues très claires sur ce qu'on peut faire et ce qu'il y a comme équilibre. La Majorité ne se définit que par l'Opposition et l'Opposition ne se définit que par la Majorité. Entre les deux, c'est le destin du peuple qui doit primer. C'est une femme de volonté qui se rend compte de l'importance d'un Parlement modifié ». Voilà, comment le Ministre belge Herman De Croo, a loué la personnalité de la Présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda Lioko.

Au cours d'une audience qu'elle a accordée hier lundi 29 juillet 2019, le numéro 1 des élus du peuple a échangé avec le Ministre d'Etat belge et ancien Président de la Chambre des Représentants, Herman De Croo, en séjour de travail en RDC, sur la nécessité pour la représentation nationale congolaise de demeurer proche de la population. Cette question corrobore parfaitement avec la politique qu'avait initiée Jeanine Mabunda depuis le 24 avril 2019, tout juste après son ascension à la tête de l'Assemblée nationale. Faire du palais du peuple une "maison du peuple", proche de la population et travailler pour l'intérêt de la nation, la vision de l'élue de Bumba continue à se réaliser et à impressionner plus d'un.

Dernier exemple est celui de Herman De Croo. Ayant passé près de 51 ans au Parlement belge, il ne s'est pas caché d'apprécier la personnalité du speaker de la Chambre basse du Parlement. «C'est une personnalité importante », a-t-il lâché devant la presse accréditée au parlement. "Je crois qu'elle a de vues très claires sur ce qu'on peut faire et ce qu'il y a comme équilibre", a-t-il par ailleurs ajouté. Pour rappel, les deux personnalités ont souligné, entre autres, des défis importants qui se posent dans un pays où la population a pratiquement quadruplé en 60 ans. «On ne considère pas l'impact extraordinaire qu'a pour la répartition, pour l'avenir, pour la situation des villes et d'autres grandes agglomérations. Cela pose des défis encore plus importants», a ajouté le ministre d'Etat belge.

Herman De Croo et Jeanine Mabunda au cours de leur entretien, se sont accordés également sur la nécessité pour les élus du peuple de demeurer proche de la population. C'est dans cette foulée, que le Ministre d'Etat belge a réitéré le vœu d'une collaboration positive dans les conditions d'une gouvernance correcte et qui implique l'absence de monopolisation des richesses par un groupe d'individus. « Cela me parait capitale pour la crédibilité d'un régime parlementaire qui finalement tout compte fait, est le meilleur », a-t-il déclaré.

Le Ministre d'Etat Belge a appelé les autorités congolaises de promouvoir les richesses agricoles, forestières, hydrauliques, bref, toutes les richesses renouvelables du pays. « Car, chaque année, une pelle de minerais qui sort du territoire congolais est une pelle perdue à jamais, contrairement à un champ qu'on cultive aujourd'hui et qui pourrait être cultivé encore de nouveau l'année prochaine », fait-il savoir à la presse.