Congo-Kinshasa: ABA - Les étudiants rendent hommage aux Professeurs Ignace Bamba et Alfred Liyolo

L'académie des beaux arts a ouvert ses portes pour la troisième édition expo. Pour tout dire, cette initiative émane d'un projet ambitieux du nouveau comité de gestion de l'Académie des Beaux Arts, qui consiste à susciter l'émulation au sein de l'institution et de promouvoir les meilleurs étudiants conformément à sa politique d'Assurance Qualité.

C'est dans cette optique que cette institution d'art a conçu, il y a trois ans, cette exposition des travaux des étudiants du 2ème graduat à la 2ème licence. L'année 2019 a été consacrée à l'hommage de deux anciens professeurs de cette académie, le Professeur Liyolo et le Professeur Bamba.

Gloire Kalenga, étudiant en 1ère licence en architecture intérieure et Vice-président de l'ABA est celui qui a permis à nos fins limiers de comprendre la quintessence de cette exposition du moins magnifique. A l'en croire, l'Académie des Beaux Arts est composée de trois grandes sections qui sont l'architecture intérieure, l'art et graphique et la communication visuelle. S'agissant de ces expositions, Gloire Kalenga a expliqué que les étudiants ont travaillé sur le design qui est un cours à part entière. Le design est la capacité de créer, de donner des formes à des objets, a-t-il appuyé. Des bancs publics, des poubelles publiques, des chaises de ménage, des tables, des réverbères publics fabriqués avec du métal et du bois brefs, plusieurs conceptions des différents étudiants sont exposées du 28 au 30 juillet en cours dans cet institut qui a jadis façonné le grand Maître Liyolo.

Ces travaux qui sont cotés par un jury à la fin de l'année sont avant tout conçus par l'étudiant qui propose le projet à son maître, dès le début de l'année, a expliqué Gloire Kalenga. En Février, avance-t-il, tout étudiant de L1 doit apporter son esquisse de travail qui peut être opté ou rejeté dans un jury. «Tous les projets retenus sont exécutés dès que possible et au moment du finissage, le maître voit ce qu'il y a à fignoler et donne la permission pour l'exposition». Les travaux se passent très bien et il y a beaucoup de talent ici, mais nous avons deux problèmes majeurs. C'est les matériaux qui sont insuffisants et il y a aussi le manque de considération de notre travail dans le pays », a amèrement fait remarquer le guide expo.

Valoriser l'art

Nombres sont des étudiants qui ont fustigé l'attitude du gouvernement congolais qui semble négliger l'art. « Il est malheureux de constater que même dans la composition du gouvernement, on trouve rarement des représentants de cette discipline même dans le ministère de culture et art. On privilégie ceux qui ont fait le droit, l'économie et consort. Pourtant, avec nos réalisations, nous pouvons créer des lieux de visite, des musées que les étrangers peuvent fréquenter moyennant des frais, du reste raisonnables, c'est toujours une façon de se faire de l'argent », a susurré un étudiant en terminal.

Par ailleurs, Gloire Kalenga a tenu à jeter des fleurs à leur nouveau DG, le Professeur Henri Kalam Akulez, pour ces innombrables initiatives, entre autres, la création d'un atelier de peinture au sein de l'institut, la propreté assurée et suivi de près à l'enceinte comme dans les bâtiments, pour ne citer que ça. Du reste, ces belles expositions prouvent combien les étudiants de cette institution congolaise d'art sont talentueux. Il ne reste plus qu'au gouvernement de lancer un regard à cette jeunesse qui regorge en elle l'avenir du pays.