Afrique: CAF Ligue des Champions - La JS Kabylie veut faire le plein à domicile

Après les deux stages effectués, respectivement, à Zekri puis à Évian, en France, la JS kabylie a entamé la dernière phase de préparation, avant de renouer avec la compétition officielle d'ici une dizaine de jours. Le 9 aout prochain, les Jaune et Vert accueillent El Merreikh du Soudan. Cette rencontre entre dans le cadre du premier tour préliminaire de la CAF Ligue des Champions.

« Vous savez tous qu'on a démarré tôt la préparation, vu qu'on est concernés par la compétition africaine qui débutera bientôt. On a travaillé à Zekri puis à Evian. Il nous reste une semaine avant l'entame de la LDC, et on doit fournir plus d'efforts pour bien démarrer la compétition », a confié le milieu de terrain Toufik Addadi, dans des propos relayés par Le Buteur.

Voulant coûte que coûte passer le cap du club soudanais, les Canaris affûtent leurs armes pour cette importante rencontre. « L'équipe Soudanais d'Al Merreikh est connue sur la scène continentale. C'est un adversaire solide qu'on doit vraiment prendre au sérieux. Notre mission consiste à bien gérer le premier match à domicile, et le remporter par un score sécurisant afin de gérer la manche retour sereinement. La qualification au prochain tour se jouera en aller et retour, il faut donc faire le plein à domicile, » a ajouté le joueur.

Selon Toufik Addadi, c'est un avantage pour la JS Kabylie de recevoir en match aller des préliminaires de la CAF Ligue des Champions. « Au match aller, on comptera beaucoup sur nos supporters pour l'emporter avec un résultat sécurisant pour le deuxième rendez-vous. Notre douzième homme sera un atout non négligeable. A mon avis, c'est un avantage qu'il va falloir saisir pour mettre un pied au second tour. Ça ne sera pas une partie facile mais on est condamnés à gagner. »