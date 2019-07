Kenya/Algérie: Masoud Juma Choka - Le Kenyan débarque à la JS Kabylie

La JS Kabylie a annoncé l'arrivée d'une nouvelle recrue. Il s'agit de l'attaquant du Kenya Masoud Juma Choka qui a signé un contrat de trois ans avec le club kabyle.

Animé d'une grande volonté, le centre-avant jaune et vert veut marquer son passage à la JS Kabylie. Son seul objectif est de s'illustrer et de confirmer tout le bien qu'on dit de lui. «Je suis très heureux de rejoindre la JSK, qui est un grand club. Je ferai tout pour lui apporter un plus et être à la hauteur de la confiance placée en moi par les dirigeants. Je ne lésinerai pas sur les efforts, car je veux faire de belles choses avec ma nouvelle équipe», a déclaré le joueur.

Né le 3 février 1996 à Isiolo (Kenya), Masoud Juma Choka a débuté sa carrière de footballeur en 2014, au sein de Shabana FC avant de rejoindre par la suite trois autres clubs de première division de son pays, à savoir Bandari FC, Sony Sugar et Kariobangui. En 2018, il tente une expérience au Cap-Town City, en Afrique du Sud, puis aux Emirats arabes unis, où il a porté le maillot de clubs connus, tels que Dibba Fujairah, Ahli Dubai, Al Jazira, Al Sharjah et l'Itihad. Masoud Juma, qui évolue au poste d'avant-centre et celui d'inter gauche, s'est distingué également avec l'équipe nationale kenyane avec quatre buts marqués en huit rencontres jouées.