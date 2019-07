Sénégal: Idrissa Gana Gueye - Le Sénégalais explique le choix du PSG

Après quelques jours de suspense, le PSG a officialisé ce mardi l'arrivée de l'international Sénégalais Idrissa Gana Gueye. Il a paraphé un bail de 4 ans avec le club francilien. Aussitôt arrivé, le milieu de terrain explique son choix sur le site officiel du PSG.

« Après être resté concentré sur la CAN avec ma sélection, j'ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en club en m'engageant avec le Paris Saint-Germain, qui propose l'un des projets sportifs les plus structurés et ambitieux d'Europe » , a-t-il déclaré.

« Je remercie les dirigeants, l'entraîneur et son staff pour la confiance qu'ils me témoignent. Je ferai tout pour me montrer digne de cette confiance et pour m'intégrer rapidement au sein de ce groupe de joueurs très talentueux. Enfin, ce sera un grand plaisir de goûter à l'atmosphère exceptionnelle du Parc des Princes, qui m'avait impressionné lors de mon premier passage en France ! » , a-t-il ajouté.

Et puis après, sur son compte Twitter, il a écrit un message d'adieu aux supporters des Toffees d'Everton.

« Merci ! Depuis mon arrivée je me suis toujours senti comme chez moi. J'ai été très bien accueilli ainsi que ma famille. Everton m'a donné la possibilité de jouer en Premier League lors des trois dernières années. (... .). A mes coéquipiers et coaches, vous me manquerez et je continuerai à vous supporter. Everton, vous êtes ma famille, et vous continuerez à l'être pour toujours. Merseyside sera toujours bleu », a publié Idrissa Gana Gueye, récent finaliste de la CAN 2019.

Notons que le PSG accorde à Gueye 15 jours de vacances.