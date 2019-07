Sénégal: Cérémonie de clôture du Bootcamps de renforcement des capacités des filles sur le digital, l'entrepreneuriat social

communiqué de presse

KOLDA, Juillet 2019 – A l'issue d'une formation intensive de 12 jours organisée sous le format de Bootcamp qui a regroupé une cinquantaine (50) de participantes.

Le bureau du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), en collaboration avec le Ministère de l'Education nationale, ainsi que d'autres partenaires (l'Inspection académique, l'Université Virtuelle du Sénégal, l'Espace numérique ouvert, Atelier des Génies, MJangale, Volkeno, Culturax, Impact, CCdoc) procèdent à la clôture du premier Bootcamp régional du projet « Salmaïtou », à l'ENO de Kolda, à partir de 08H30, en présence du gouverneur de la région de Kolda.

Par ailleurs, le concept du projet « Salmaïtou » vise à donner une opportunité aux filles les plus vulnérables scolarisées et non scolarisées pour acquérir des compétences qui leur permettront de maîtriser les bases des technologies numériques, de l'innovation et de l'entrepreneuriat social. C'est aussi un moment pour créer un espace sûr afin que les filles aient plus de place pour s'exprimer sur leurs droits, intérêts, défis et rêves. Il nous permet également de participer à la réduction de la fracture numérique entre les genres et les régions.

